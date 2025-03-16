Президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус отреагировал на новости о сокращении финансирования медиакорпорации из-за изменений в деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

В своем комментарии Стивен Капус подчеркнул, что отмена этого гранта является "огромным подарком врагам Америки", отметив, что страны, как Иран, Китай, а также автократические режимы в рф и беларуси, скорее всего, будут праздновать этот шаг. Он предупредил, что такой шаг только укрепит позиции врагов Соединенных Штатов, одновременно ослабляя саму Америку.

Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в москве и минске будут праздновать падение Радио Свобода/Радио Свобода через 75 лет. Если отдать победу нашим противникам, это сделает их сильнее, а Америку слабее