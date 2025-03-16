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Президент Радио Свобода: сокращение финансирования Агентства США по глобальным медиа - подарок врагам Америки

Киев • УНН

 • 25169 просмотра

Президент Радио Свобода Стивен Капус заявил, что сокращение финансирования Радио Свобода является подарком для Ирана, Китая и автократических режимов, которые только укрепят свои позиции.

Президент Радио Свобода: сокращение финансирования Агентства США по глобальным медиа - подарок врагам Америки

Президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус отреагировал на новости о сокращении финансирования медиакорпорации из-за изменений в деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

В своем комментарии Стивен Капус подчеркнул, что отмена этого гранта является "огромным подарком врагам Америки", отметив, что страны, как Иран, Китай, а также автократические режимы в рф и беларуси, скорее всего, будут праздновать этот шаг. Он предупредил, что такой шаг только укрепит позиции врагов Соединенных Штатов, одновременно ослабляя саму Америку.

Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в москве и минске будут праздновать падение Радио Свобода/Радио Свобода через 75 лет. Если отдать победу нашим противникам, это сделает их сильнее, а Америку слабее

- сказал Капус.

Он также напомнил, что на протяжении десятилетий медиакорпорация стала надежным источником точных новостей и информации для миллионов людей в странах с ограниченным доступом к правдивой информации, в частности в закрытых обществах. Капус акцентировал, что без Радио Свобода эти люди могут остаться без возможности узнать правду о событиях в США и мире.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий значительное сокращение федеральной бюрократии, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует такие международные медиа, как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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