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"Голос Америки" на украинском языке приостановил вещание из-за изменений в США: работники отправлены в административный отпуск

Киев • УНН

 • 20932 просмотра

Украинская служба "Голоса Америки" временно прекратила работу, сотрудники отправлены в отпуск. Решение приняли на фоне сокращения финансирования медиаорганизаций США.

"Голос Америки" на украинском языке приостановил вещание из-за изменений в США: работники отправлены в административный отпуск

Украинская служба международного вещателя "Голос Америки" временно прекратила работу, а все ее сотрудники отправлены в административный отпуск. Об этом сообщает руководитель редакции Руслан Петричка, передает УНН.

В настоящее время Голос Америки на украинском приостановил вещание. Все сотрудники отправлены в административный отпуск. Что будет дальше – пока неизвестно. Сейчас хочу поблагодарить всех наших коллег за фантастическую работу все эти годы. А всем вам за поддержку и доверие. Поделюсь только одной цифрой. Согласно недавнему масштабному опросу нашей аудитории, 99% всех, кто видел новости от Голоса Америки на украинском, ответили, что доверяют нам. Я считаю - это невероятное достижение во время тотального недоверия и лжи. Горжусь нашей командой. Посмотрим как будет дальше – за поддержку и доверие

- написал Руслан Петричка в Facebook.

Напомним

Это решение произошло на фоне административных изменений в США. Ранее президент Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности и финансировании нескольких правительственных медиаорганизаций, в частности Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в которое входят "Голос Америки", "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода".

Президент США приказал сократить финансирование Агентства по глобальным медиа15.03.2025, 21:55 • 21747 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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