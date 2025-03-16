"Голос Америки" Українською призупинив мовлення через зміни в США: робітники відправлені в адміністративну відпустку

Українська служба міжнародного мовника "Голос Америки" тимчасово припинила роботу, а всі її співробітники відправлені в адміністративну відпустку. Про це повідомляє керівник редакції Руслан Петричка, передає УНН.

На цей час Голос Америки Українською призупинив мовлення. Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі - поки невідомо. Зараз хочу подякувати усім нашим колегам за фантастичну роботу усі ці роки. А всім вам за підтримку та довіру. Поділюся лише однією цифрою. Відповідно до недавнього масштабного опитування нашої аудиторії, 99% усіх, хто бачив новини від Голосу Америки Українською, відповіли що довіряють нам. Я вважаю - це неймовірне досягнення у час тотальної недовіри та брехні. Пишаюся нашою командою. Подивимося як буде дальше – за підтримку та довіру - написав Руслан Петричка у Facebook.

Нагадаємо

Це рішення відбулося на тлі адміністративних змін у США. Раніше президент Дональд Трамп підписав указ про скорочення діяльності та фінансування кількох урядових медіаорганізацій, зокрема Агентства США з глобальних медіа (USAGM), до якого входять "Голос Америки", "Радіо Вільна Європа" / "Радіо Свобода".

Президент США наказав скоротити фінансування Агентства з глобальних медіа