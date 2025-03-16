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Белый дом объяснил решение Трампа прекратить финансирование "Голоса Америки"

Киев • УНН

 • 23083 просмотра

Администрация Трампа раскритиковала "Голос Америки" из-за нарушения стандартов, уклонения от ответственности и публикации критических комментариев репортеров о Трампе в соцсетях.

Белый дом объяснил решение Трампа прекратить финансирование "Голоса Америки"

После прекращения финансирования "Голоса Америки" Белый дом выдвинул ряд замечаний к работе издания. В администрации Дональда Трампа заявили, что налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды". Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.

Детали

У Трампа раскритиковали "Голос Америки", ссылаясь на материалы различных медиа, которые обвиняли вещатель в нарушении журналистских стандартов и уклонении от ответственности. Также в Белом доме отметили, что некоторые репортеры издания публиковали в соцсети Х критические комментарии в отношении Трампа, несмотря на политику беспристрастности.

Среди замечаний к вещателю, которые выдвинули у Трампа:

  • в октябре 2020 года "Голос Америки" написал о возможной российской роли в скандале с ноутбуком сына бывшего президента США Джо Байдена, Гантера Байдена, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду";
    • в сентябре 2019 года издание Daily Caller сообщило, что "Голос Америки" нанял российского антиамериканского пропагандиста;
      • в мае 2019 года "Голос Америки" уволил репортеров за их роль в отмене трансляции посреди эфира после давления со стороны китайского правительства;
        • в марте 2019 года "Голос Америки" выпустил сюжет о трансгендерных мигрантах, ищущих убежища в США;
          • руководство "Голоса Америки" попросило сотрудников не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев, когда цитируются официальные заявления".

            Напомним

            Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий значительное сокращение федеральной бюрократии, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует такие международные медиа, как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".

            Президент Радио Свобода Стивен Капус заявил, что сокращение финансирования Радио Свобода является подарком для Ирана, Китая и автократических режимов, которые только укрепят свои позиции.

            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            Новости Мира
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            Белый дом
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