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В США экс-директора ФБР Коми раскритиковали за провокационный пост о Трампе - СМИ

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Секретная служба и Министерство нацбезопасности США расследуют пост экс-директора ФБР Коми с числом "8647", намекающим на Трампа. Республиканцы требуют наказания за возможный призыв к насилию.

В США экс-директора ФБР Коми раскритиковали за провокационный пост о Трампе - СМИ

Секретная служба США и Министерство внутренней безопасности США расследуют публикацию в Instagram бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми о ракушках, разложенных на пляже в виде числа "8647". Об этом заявила секретарь Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что "86" – это сленговый термин, который может означать "избавиться", а некоторые используют его в значении "убить". Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший на своей странице в X поделился скриншотом публикации Коми, которую тот удалил, с комментарием: "Просто Джеймс Коми непринужденно призывает убить моего отца".

Коми написал в публикации, сопровождающей фотографию, для своих 130 000 подписчиков в Instagram: "Крутое образование ракушек на моей прогулке по пляжу".

Издание Detroit Free Press отметило, что появилась тенденция публиковать число "86" рядом с "47", что отражает порядковый номер Трампа в историческом количестве президентов США как средство сопротивления.

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Коми в обновленной записи сказал, что он считал, что снаряды были "политическим посланием", но "не осознавал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием".

Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил, что Секретная служба "энергично расследует все, что может быть воспринято как потенциальная угроза для руководства страны".

Мы очень серьезно относимся к этой ответственности и знаем о соответствующих публикациях в социальных сетях

- добавил он.

Тем временем директор ФБР Каш Патель заявил на X, что Бюро знает о публикации Коми и общается с Секретной службой и ее директором Шоном Карраном.

Первичная юрисдикция по этим вопросам принадлежит Секретной службе, и мы, ФБР, окажем всю необходимую поддержку

- добавил он

Реакция республиканцев

Директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила в эфире Fox News в четверг, что она "очень обеспокоена жизнью президента", отметив, что "мы уже видели попытки убийства". Она добавила, что "Коми, по моему мнению, должен быть привлечен к ответственности и посажен за это".

Тейлор Будович, заместитель руководителя аппарата Белого дома и секретарь кабинета министров, в эфире X назвал пост Коми "глубоко беспокоит всех нас" и сказал, что к нему относятся серьезно.

Пока президент Трамп сейчас находится в международной поездке на Ближний Восток, бывший директор ФБР распространяет то, что можно четко интерпретировать как "нападение" на действующего президента Соединенных Штатов — послание, высеченное на песке

- сказал Будович.

Представитель Тим Берчетт (республиканец от Теннесси) написал в эфире X: "Арестуйте Коми".

Что известно о Джеймсе Коми

Джеймс Коми родился в 1960 году. Получил образование и работал в сфере юриспруденции. С 2003 года по 2005 год Джеймс Коми был заместителем генерального прокурора США. Он представлял сторону обвинения в процессе по делу компании Adelphia Communciations, создатели которой были признаны виновными в крупном мошенничестве. Коми также руководил проведением крупных прокурорских проверок, одна из которых — операция "Деревянная монета" — закончилась предъявлением обвинения 47 деятелям финансового рынка. Их подозревали в организации крупного валютного мошенничества.

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В 2004 году Коми стал известен своим отказом по требованию администрации Белого дома возобновить действие программы слежения за телефонами и электронной почтой граждан без санкции суда.

Коми был назначен директором ФБР бывшим президентом-демократом Бараком Обамой, но годами он был зарегистрированным республиканцем.

Он сказал ABC News в 2018 году, через год после того, как Трамп уволил его с должности главы ФБР: "Республиканская партия покинула меня и многих других".

Дополнение

Коалиция из 20 генеральных прокуроров штатов от Демократической партии подала 13 мая федеральные иски из-за угроз администрации президента США Дональда Трампа удержать миллиарды долларов на транспортные средства и помощь последствиям стихийных бедствий, если штаты не согласятся на меры по иммиграционному контролю.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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