Трамп анонсировал полную отмену санкций США против Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении снять все экономические ограничения, которые Соединенные Штаты ранее ввели против Сирии. Об этом он сказал во время выступления на американо-саудовском инвестиционном форуме, передает УНН.

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По словам президента США Дональда Трампа, США снимут все санкции против Сирии. Он принял это решение после обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Я распоряжусь прекратить санкции против Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Это то, что мы хотим видеть. Поэтому я говорю: Удачи Сирии. Покажите нам что-нибудь особенное, как это сделали, откровенно говоря, в Саудовской Аравии - отметил Трамп.

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Как пишет издание The Times, нынешний лидер Сирии Ахмед аль Шараа предложил Вашингтону соглашение о полезных ископаемых по украинскому образцу и строительство Trump Tower в Дамаске.

Команда Ахмеда аль Шараа пыталась организовать встречу с президентом Трампом во время его визита в Саудовскую Аравию на этой неделе. Но такая встреча не состоялась.

Напомним

В Сирии в марте было сформировано новое правительство после свержения режима Асада. Президент аш-Шараа объявил о правительстве, которое восстановит госинституты на принципах прозрачности.