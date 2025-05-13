Трамп анонсував повне скасування санкцій США проти Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зняти всі економічні обмеження, які Сполучені Штати раніше запровадили проти Сирії. Про це він сказав під час виступу на американо-саудівському інвестиційному форумі, передає УНН.

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За словами президента США Дональда Трампа, США знімуть усі санкції проти Сирії. Він ухвалив це рішення після обговорень зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Я розпоряджуся припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич. Це те, що ми хочемо бачити. Тому я кажу: Удачі Сирії. Покажіть нам що-небудь особливе, як це зробили, відверто кажучи, у Саудівській Аравії - зазначив Трамп.

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Як пише видання The Times, теперішній лідер Сирії Ахмед аль Шараа запропонував Вашингтону угоду про корисні копалини за українським зразком і будівництво Trump Tower у Дамаску.

Команда Ахмеда аль Шараа намагалася організувати зустріч з президентом Трампом під час його візиту до Саудівської Аравії цього тижня. Але така зустріч не відбулася.

Нагадаємо

У Сирії у березні було сформовано новий уряд після повалення режиму Асада. Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості.