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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
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Трамп анонсував повне скасування санкцій США проти Сирії

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Дональд Трамп заявив про намір зняти всі економічні обмеження США проти Сирії після обговорень з принцом Саудівської Аравії та президентом Туреччини. Лідер Сирії запропонував угоду про корисні копалини.

Трамп анонсував повне скасування санкцій США проти Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зняти всі економічні обмеження, які Сполучені Штати раніше запровадили проти Сирії. Про це він сказав під час виступу на американо-саудівському інвестиційному форумі, передає УНН.

Деталі

За словами президента США Дональда Трампа, США знімуть усі санкції проти Сирії. Він ухвалив це рішення після обговорень зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Я розпоряджуся припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич. Це те, що ми хочемо бачити. Тому я кажу: Удачі Сирії. Покажіть нам що-небудь особливе, як це зробили, відверто кажучи, у Саудівській Аравії

- зазначив Трамп.

Ізраїль відкриває туристичні тури у Сирію11.04.25, 12:03 • 6149 переглядiв

Як пише видання The Times, теперішній лідер Сирії Ахмед аль Шараа запропонував Вашингтону угоду про корисні копалини за українським зразком і будівництво Trump Tower у Дамаску.

Команда Ахмеда аль Шараа намагалася організувати зустріч з президентом Трампом під час його візиту до Саудівської Аравії цього тижня. Але така зустріч не відбулася.

Нагадаємо

У Сирії у березні було сформовано новий уряд після повалення режиму Асада. Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості.

Лілія Набока

Лілія Набока

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Мохаммед бін Салман
Дональд Трамп
Сирія
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