Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

Голливудская икона Роберт Де Ниро раскритиковал президента США Дональда Трампа и предложенный им тариф на фильмы, произведенные за рубежом, на церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

81-летний Роберт Де Ниро разделил сцену роскошного Большого театра Люмьер вместе с другими оскароносными суперзвездами, такими как Холли Берри, Жюльет Бинош и Квентин Тарантино, чтобы принять Золотую пальмовую ветвь от Леонарда Ди Каприо.

Трамп сократил финансирование и поддержку искусства, гуманитарных наук и образования. А теперь он объявил о 100% пошлине на фильмы, произведенные за пределами США – сказал Де Ниро, известный такими фильмами, как «Таксист», «Бешеный бык» и недавно «Убийцы цветочного месяца».

Нельзя установить цену на творчество, но, очевидно, можно установить на него пошлину – сказал Де Ниро, который призвал «всех, кто заботится о свободе», протестовать против Трампа.

Организаторы подчеркивают, что хотят избежать политики и сосредоточиться на фильмах, но в этом году включение фильмов из Газы, Украины и Ирана, а также объявление Трампа о пошлинах незадолго до фестиваля, заставили больше внимания уделять миру за пределами Канн.

Дополнительно

Во время открытия 78-го Каннского кинофестиваля по красной дорожке прошлись Роберт Де Ниро и Тиффани Чен.

Также позировали Джереми Стронг и Холли Берри на красной дорожке во время церемонии открытия и показа фильма "Partir Un Jour (Оставь один день)".

На красной дорожке сияли актриса Ева Лонгория, Хайди Клум, Алессандра Амбросио, Белла Хадид.

Кроме того, в день открытия Каннского кинофестиваля организаторы почтили Украину программой специального показа документальных фильмов о войне в Украине. В нее вошли:

Zelensky — Yves Jeuland, Lisa Vapné et Ariane Chemin (France 2025, 2h15) документальная история о пути Владимира Зеленского от актера до Президента во время войны;

Notre Guerre — Bernard-Henri Lévy, réalisé par Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel (2025, France-Ukraine, 1h18) новый фильм с фронтов Покровска и Сум, где бок о бок воюют с украинскими воинами французские добровольцы;

À 2000 mètres d’Andriivka — новая работа Мстислава Чернова, автора «20 дней в Мариуполе», о войне в Донецкой области.

Дополнение

78-й Каннский кинофестиваль состоится с 13 по 24 мая в городе Канны, расположенном на побережье Французской Ривьеры. В течение этих дней кинематографисты, актеры, представители индустрии со всего мира будут соревноваться за высшую награду в мире кино – пальмовую ветвь.

Более 100 киноорганизаций обратились в ЕС и правительства с призывом поддержать независимую киноиндустрию после объявления Трампом плана ввести пошлины на импорт фильмов. Они призывают защитить системы поддержки независимого кино.

Накануне организаторы Каннского кинофестиваля предупредили номинантов и гостей церемонии о недопустимости обнажения на красной дорожке и в других локациях мероприятия.