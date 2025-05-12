Кіновиробники перед Каннським фестивалем закликали світ підтримати галузь після заяви Трампа про мита

Напередодні відкриття Каннського кінофестивалю, група з понад 100 кіно- та телевізійних організацій з усього світу звернулася до інституцій Європейського Союзу та урядів країн світу із закликом підтримати екосистему незалежної індустрії після оголошення президентом США Дональдом Трампом плану запровадити мита на імпорт фільмів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

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Серед підписантів звернення – Європейський клуб продюсерів, який представляє провідних незалежних продюсерів кіно- та телевізійних драм з континентальної Європи, Irish Equity, Асоціація незалежних режисерів Південної Африки та Альянс франкомовних продюсерів Канади.

У зверненні під назвою "Наші історії, наші голоси: Глобальна декларація про художню свободу, культурне різноманіття та культурний суверенітет" міститься заклик до урядів "твердо стояти на позиції та захищати системи, що підтримують незалежне кіно та аудіовізуальне виробництво, щоб культура, творчість та демократичний доступ до різноманітних історій для екрану могли продовжувати процвітати".

Для Голлівуду час введення мит Трампа не міг бути гіршим: пояснили, чому

Ми спостерігаємо дедалі агресивніші спроби впливових політичних та корпоративних гравців скасувати регуляторні засоби захисту, що забезпечують різноманітність та доступність культурного вираження. Це включає прямі виклики основним засобам захисту, таким як Директива про аудіовізуальні медіа-послуги в Європейському Союзі, запропоновані зобов’язання щодо місцевого контенту в Австралії, квоти на показ в Азії та вимоги до потокових сервісів, що сприяють внутрішньому виробництву в Канаді, серед іншого – йдеться у зверненні.

У Європі нова агресивна торговельна політика Трампа спонукає американські студії розпочати новий наступ проти Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги (AVMS), яка зобов'язує іноземні потокові сервіси інвестувати частину своїх доходів у місцеве виробництво.

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

Асоціація кінокомпаній, яка, серед інших голлівудських компаній, представляє інтереси Disney, Netflix, Paramount, Amazon Prime/MGM, Sony Pictures, Universal та Warner Bros., у березні – до оголошення Трампом про тарифи на фільми – надіслала меморандум торговому представнику США (USTR), в якому підкреслювалися "непропорційні інвестиційні зобов'язання" в європейських країнах, включаючи Францію, Німеччину та Італію.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська кіноіндустрія вмирає і планує запровадити 100% мито на всі фільми, вироблені за кордоном. Голлівудські продюсери закликають збільшити податкові пільги штату.