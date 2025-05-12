Кіновиробники перед Каннським фестивалем закликали світ підтримати галузь після заяви Трампа про мита

$41.550.04
46.750.13
ukenru
“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7
Ексклюзив
13:28 • 576 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
13:00 • 4876 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12:34 • 11441 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
11:05 • 16475 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

08:59 • 25205 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
08:49 • 28981 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

08:13 • 56286 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Ексклюзив
12 травня, 06:50 • 33358 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Ексклюзив
12 травня, 06:38 • 36126 перегляди

71 річниця членства України в ЮНЕСКО: скільки українських об'єктів під підсиленим захистом організації

Ексклюзив
12 травня, 05:40 • 68112 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів

12 травня, 05:48 • 45221 перегляди

Британія представить нові санкції проти рф на зустрічі європейських міністрів

12 травня, 06:36 • 21093 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 41472 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 67869 перегляди

Британія планує приєднатися до сил ЄС за новим пактом про безпеку - The Times

12 травня, 07:26 • 27813 перегляди
Публікації

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

08:13 • 56286 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 68023 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 68112 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 90606 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 197265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 41612 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 33488 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 40542 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 121200 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 68773 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Кіновиробники перед Каннським фестивалем закликали світ підтримати галузь після заяви Трампа про мита

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Понад 100 кіноорганізацій звернулися до ЄС та урядів із закликом підтримати незалежну кіноіндустрію після оголошення Трампом плану запровадити мита на імпорт фільмів. Вони закликають захистити системи підтримки незалежного кіно.

Кіновиробники перед Каннським фестивалем закликали світ підтримати галузь після заяви Трампа про мита

Напередодні відкриття Каннського кінофестивалю, група з понад 100 кіно- та телевізійних організацій з усього світу звернулася до інституцій Європейського Союзу та урядів країн світу із закликом підтримати екосистему незалежної індустрії після оголошення президентом США Дональдом Трампом плану запровадити мита на імпорт фільмів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Серед підписантів звернення – Європейський клуб продюсерів, який представляє провідних незалежних продюсерів кіно- та телевізійних драм з континентальної Європи, Irish Equity, Асоціація незалежних режисерів Південної Африки та Альянс франкомовних продюсерів Канади.

У зверненні під назвою "Наші історії, наші голоси: Глобальна декларація про художню свободу, культурне різноманіття та культурний суверенітет" міститься заклик до урядів "твердо стояти на позиції та захищати системи, що підтримують незалежне кіно та аудіовізуальне виробництво, щоб культура, творчість та демократичний доступ до різноманітних історій для екрану могли продовжувати процвітати".

Для Голлівуду час введення мит Трампа не міг бути гіршим: пояснили, чому03.04.25, 16:57 • 10347 переглядiв

Ми спостерігаємо дедалі агресивніші спроби впливових політичних та корпоративних гравців скасувати регуляторні засоби захисту, що забезпечують різноманітність та доступність культурного вираження. Це включає прямі виклики основним засобам захисту, таким як Директива про аудіовізуальні медіа-послуги в Європейському Союзі, запропоновані зобов’язання щодо місцевого контенту в Австралії, квоти на показ в Азії та вимоги до потокових сервісів, що сприяють внутрішньому виробництву в Канаді, серед іншого 

– йдеться у зверненні.

У Європі нова агресивна торговельна політика Трампа спонукає американські студії розпочати новий наступ проти Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги (AVMS), яка зобов'язує іноземні потокові сервіси інвестувати частину своїх доходів у місцеве виробництво.

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда09.05.25, 10:58 • 78391 перегляд

Асоціація кінокомпаній, яка, серед інших голлівудських компаній, представляє інтереси Disney, Netflix, Paramount, Amazon Prime/MGM, Sony Pictures, Universal та Warner Bros., у березні – до оголошення Трампом про тарифи на фільми – надіслала меморандум торговому представнику США (USTR), в якому підкреслювалися "непропорційні інвестиційні зобов'язання" в європейських країнах, включаючи Францію, Німеччину та Італію.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська кіноіндустрія вмирає і планує запровадити 100% мито на всі фільми, вироблені за кордоном. Голлівудські продюсери закликають збільшити податкові пільги штату.

Лілія Набока

Лілія Набока

КультураНовини Світу
Brent
$66.21
Bitcoin
$103,907.60
S&P 500
$5,833.53
Tesla
$297.16
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,238.16
Ethereum
$2,550.71