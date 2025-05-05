Трамп наказав ввести 100% мита на вироблені за кордоном фільми для порятунку Голлівуду

Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив про введення 100% мита на фільми, вироблені за межами країни, заявивши, що американська кіноіндустрія вмирає "дуже швидкою смертю" через стимули, які інші країни пропонують, аби заманити кінематографістів, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Це узгоджені зусилля інших країн та, отже, загроза національній безпеці. Це, на додаток до всього, послання меседжів та пропаганда", - сказав Трамп у пості на Truth Social.

Трамп зазначив, що він уповноважує відповідні урядові агенції, такі як Міністерство торгівлі, негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, зроблені за кордоном, які потім вирушають до Сполучених Штатів.

Він додав: "Ми хочемо фільми, зроблені в Америці, знову!".

Міністр торгівлі США Говард Лютнік у пості в X сказав: "Ми цим займаємося".

Ні Лютнік, ні Трамп не надали жодних подробиць про те, як буде введено мито.

Неясно, чи будуть мита застосовуватися до фільмів на потокових сервісах, а також до тих, що показуються в кінотеатрах, або вони розраховуватимуться на основі виробничих витрат або касових зборів. Керівники Голлівуду намагалися з'ясувати деталі у неділю увечері. Асоціація кінокомпаній, яка представляє основні студії, не дала жодних коментарів.

У січні Трамп призначив ветеранів Голлівуду Джона Войта, Сільвестра Сталлоне та Мела Гібсона, щоб повернути Голлівуд "більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше".

Виробництво фільмів та телепередач роками залишало Голлівуд, прямуючи до місць з податковими пільгами, які роблять зйомки дешевшими.

Для Голлівуду час введення мит Трампа не міг бути гіршим: пояснили, чому

Уряди по всьому світу збільшили кредити та грошові знижки, щоб залучити виробництво та отримати велику частку з 248 мільярдів доларів, які, за прогнозами Ampere Analysis, будуть витрачені у всьому світі у 2025 році на виробництво контенту.

Усі великі медіакомпанії, включаючи Walt Disney, Netflix та Universal Pictures, знімають фільми за кордоном у таких країнах, як Канада та Велика Британія.

За даними дослідницької компанії ProdPro, у 2023 році близько половини видатків на кіно- та телепроекти з бюджетами понад 40 мільйонів доларів було витрачено за межами США.

За даними FilmLA, некомерційної організації, яка відстежує виробництво в регіоні, виробництво фільмів та телепрограм скоротилося майже на 40% за останнє десятиліття у рідному місті Голлівуду Лос-Анджелесі.

Січневі лісові пожежі посилили побоювання, що продюсери можуть шукати роботу за межами Лос-Анджелеса, а оператори, художники по костюмах, звукорежисери та інші працівники за лаштунками можуть переїхати з міста, а не спробувати відновитись у своїх районах.

Опитування керівників, проведене ProdPro, показало, що Каліфорнія стала шостим, якому віддадуть перевагу, місцем для зйомок у найближчі два роки після Торонто, Великої Британії, Ванкувера, Центральної Європи та Австралії.

Голлівудські продюсери та профспілки закликають губернатора Гевіна Ньюсома збільшити податкові пільги штату, щоб краще конкурувати з іншими регіонами.

Запропоноване Трампом мито на кінопрокат слідує за серією торгових конфліктів, ініційованих його адміністрацією, які розбурхали ринки та призвели до побоювання рецесії в США.

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Колишній високопосадовець Міністерства торгівлі Вільям Рейнш, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень, заявив, що заходи у відповідь проти мит на кінопрокат Трампа будуть руйнівними.

"Заходи у відповідь уб'ють нашу галузь. Ми можемо втратити набагато більше, ніж здобути", - сказав він, додавши, що буде складно обґрунтувати необхідність національної безпеки чи надзвичайного стану щодо фільмів.