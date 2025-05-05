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Трамп приказал ввести 100% пошлину на произведенные за границей фильмы для спасения Голливуда

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Дональд Трамп заявил, что американская киноиндустрия умирает и планирует ввести 100% пошлину на все фильмы, произведенные за границей. Голливудские продюсеры призывают увеличить налоговые льготы штата.

Трамп приказал ввести 100% пошлину на произведенные за границей фильмы для спасения Голливуда

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о введении 100% пошлины на фильмы, произведенные за пределами страны, заявив, что американская киноиндустрия умирает "очень быстрой смертью" из-за стимулов, которые другие страны предлагают, чтобы заманить кинематографистов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, в дополнение ко всему, послание месседжей и пропаганда", - сказал Трамп в посте на Truth Social.

Трамп отметил, что он уполномочивает соответствующие правительственные агентства, такие как Министерство торговли, немедленно начать процесс введения 100% пошлины на все фильмы, сделанные за рубежом, которые затем отправляются в Соединенные Штаты.

Он добавил: "Мы хотим фильмы, сделанные в Америке, снова!".

Министр торговли США Говард Лютник в посте в X сказал: "Мы этим занимаемся".

Ни Лютник, ни Трамп не предоставили никаких подробностей о том, как будет введена пошлина.

Неясно, будут ли пошлины применяться к фильмам на потоковых сервисах, а также к тем, что показываются в кинотеатрах, или они будут рассчитываться на основе производственных затрат или кассовых сборов. Руководители Голливуда пытались выяснить детали в воскресенье вечером. Ассоциация кинокомпаний, которая представляет основные студии, не дала никаких комментариев.

В январе Трамп назначил ветеранов Голливуда Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона, чтобы вернуть Голливуд "большим, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде".

Производство фильмов и телепередач годами покидало Голливуд, направляясь в места с налоговыми льготами, которые делают съемки дешевле.

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Правительства по всему миру увеличили кредиты и денежные скидки, чтобы привлечь производство и получить большую долю из 248 миллиардов долларов, которые, по прогнозам Ampere Analysis, будут потрачены во всем мире в 2025 году на производство контента.

Все крупные медиакомпании, включая Walt Disney, Netflix и Universal Pictures, снимают фильмы за рубежом в таких странах, как Канада и Великобритания.

По данным исследовательской компании ProdPro, в 2023 году около половины расходов на кино- и телепроекты с бюджетами более 40 миллионов долларов было потрачено за пределами США.

По данным FilmLA, некоммерческой организации, которая отслеживает производство в регионе, производство фильмов и телепрограмм сократилось почти на 40% за последнее десятилетие в родном городе Голливуда Лос-Анджелесе.

Январские лесные пожары усилили опасения, что продюсеры могут искать работу за пределами Лос-Анджелеса, а операторы, художники по костюмам, звукорежиссеры и другие работники за кулисами могут переехать из города, а не попытаться восстановиться в своих районах.

Опрос руководителей, проведенный ProdPro, показал, что Калифорния стала шестым, которому отдадут предпочтение, местом для съемок в ближайшие два года после Торонто, Великобритании, Ванкувера, Центральной Европы и Австралии.

Голливудские продюсеры и профсоюзы призывают губернатора Гевина Ньюсома увеличить налоговые льготы штата, чтобы лучше конкурировать с другими регионами.

Предложенная Трампом пошлина на кинопрокат следует за серией торговых конфликтов, инициированных его администрацией, которые взбудоражили рынки и привели к опасению рецессии в США.

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Бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли Уильям Рейнш, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, заявил, что ответные меры против пошлин на кинопрокат Трампа будут разрушительными.

"Ответные меры убьют нашу отрасль. Мы можем потерять гораздо больше, чем приобрести", - сказал он, добавив, что будет сложно обосновать необходимость национальной безопасности или чрезвычайного положения в отношении фильмов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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