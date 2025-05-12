Кинопроизводители перед Каннским фестивалем призвали мир поддержать отрасль после заявления Трампа о пошлинах

В преддверии открытия Каннского кинофестиваля группа из более чем 100 кино- и телевизионных организаций со всего мира обратилась к институтам Европейского Союза и правительствам стран мира с призывом поддержать экосистему независимой индустрии после объявления президентом США Дональдом Трампом плана ввести пошлины на импорт фильмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Среди подписантов обращения – Европейский клуб продюсеров, представляющий ведущих независимых продюсеров кино- и телевизионных драм из континентальной Европы, Irish Equity, Ассоциация независимых режиссеров Южной Африки и Альянс франкоязычных продюсеров Канады.

В обращении под названием "Наши истории, наши голоса: Глобальная декларация о художественной свободе, культурном разнообразии и культурном суверенитете" содержится призыв к правительствам "твердо стоять на позиции и защищать системы, поддерживающие независимое кино и аудиовизуальное производство, чтобы культура, творчество и демократический доступ к разнообразным историям для экрана могли продолжать процветать".

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Мы наблюдаем все более агрессивные попытки влиятельных политических и корпоративных игроков отменить регуляторные средства защиты, обеспечивающие разнообразие и доступность культурного выражения. Это включает прямые вызовы основным средствам защиты, таким как Директива об аудиовизуальных медиа-услугах в Европейском Союзе, предложенные обязательства по местному контенту в Австралии, квоты на показ в Азии и требования к потоковым сервисам, способствующим внутреннему производству в Канаде, среди прочего – говорится в обращении.

В Европе новая агрессивная торговая политика Трампа побуждает американские студии начать новое наступление против Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах (AVMS), которая обязывает иностранные потоковые сервисы инвестировать часть своих доходов в местное производство.

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Ассоциация кинокомпаний, которая, среди прочих голливудских компаний, представляет интересы Disney, Netflix, Paramount, Amazon Prime/MGM, Sony Pictures, Universal и Warner Bros., в марте – до объявления Трампом о тарифах на фильмы – направила меморандум торговому представителю США (USTR), в котором подчеркивались "непропорциональные инвестиционные обязательства" в европейских странах, включая Францию, Германию и Италию.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская киноиндустрия умирает и планирует ввести 100% пошлину на все фильмы, произведенные за границей. Голливудские продюсеры призывают увеличить налоговые льготы штата.