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Кинопроизводители перед Каннским фестивалем призвали мир поддержать отрасль после заявления Трампа о пошлинах

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Более 100 киноорганизаций обратились к ЕС и правительствам с призывом поддержать независимую киноиндустрию после объявления Трампом плана ввести пошлины на импорт фильмов. Они призывают защитить системы поддержки независимого кино.

Кинопроизводители перед Каннским фестивалем призвали мир поддержать отрасль после заявления Трампа о пошлинах

В преддверии открытия Каннского кинофестиваля группа из более чем 100 кино- и телевизионных организаций со всего мира обратилась к институтам Европейского Союза и правительствам стран мира с призывом поддержать экосистему независимой индустрии после объявления президентом США Дональдом Трампом плана ввести пошлины на импорт фильмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Среди подписантов обращения – Европейский клуб продюсеров, представляющий ведущих независимых продюсеров кино- и телевизионных драм из континентальной Европы, Irish Equity, Ассоциация независимых режиссеров Южной Африки и Альянс франкоязычных продюсеров Канады.

В обращении под названием "Наши истории, наши голоса: Глобальная декларация о художественной свободе, культурном разнообразии и культурном суверенитете" содержится призыв к правительствам "твердо стоять на позиции и защищать системы, поддерживающие независимое кино и аудиовизуальное производство, чтобы культура, творчество и демократический доступ к разнообразным историям для экрана могли продолжать процветать".

Для Голливуда время введения пошлин Трампа не могло быть хуже: объяснили, почему03.04.25, 16:57 • 10347 просмотров

Мы наблюдаем все более агрессивные попытки влиятельных политических и корпоративных игроков отменить регуляторные средства защиты, обеспечивающие разнообразие и доступность культурного выражения. Это включает прямые вызовы основным средствам защиты, таким как Директива об аудиовизуальных медиа-услугах в Европейском Союзе, предложенные обязательства по местному контенту в Австралии, квоты на показ в Азии и требования к потоковым сервисам, способствующим внутреннему производству в Канаде, среди прочего 

– говорится в обращении.

В Европе новая агрессивная торговая политика Трампа побуждает американские студии начать новое наступление против Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах (AVMS), которая обязывает иностранные потоковые сервисы инвестировать часть своих доходов в местное производство.

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда09.05.25, 10:58 • 78388 просмотров

Ассоциация кинокомпаний, которая, среди прочих голливудских компаний, представляет интересы Disney, Netflix, Paramount, Amazon Prime/MGM, Sony Pictures, Universal и Warner Bros., в марте – до объявления Трампом о тарифах на фильмы – направила меморандум торговому представителю США (USTR), в котором подчеркивались "непропорциональные инвестиционные обязательства" в европейских странах, включая Францию, Германию и Италию.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская киноиндустрия умирает и планирует ввести 100% пошлину на все фильмы, произведенные за границей. Голливудские продюсеры призывают увеличить налоговые льготы штата.

Лилия Набока

Лилия Набока

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