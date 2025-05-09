Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что фильмы о Джеймсе Бонде не пострадают от его предложения ввести пошлины на фильмы, снятые за границей. Белый дом сообщил, что окончательных решений по пошлинам еще не принято.
Президент США Дональд Трамп заявил, что фильмы о Джеймсе Бонде не пострадают от его предложения ввести пошлины на фильмы, снятые за границей, пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Франшиза 007 называет Англию своим домом и часто снимается на знаменитой студии Pinewood Studios, а также в городах по всему миру. Трамп в этом месяце смутил Голливуд, заявив, что он уполномочил торгового представителя США и Министерство торговли страны инициировать шаги по введению 100% пошлины на фильмы, снятые за границей.
Трамп приказал ввести 100% пошлину на произведенные за границей фильмы для спасения Голливуда05.05.25, 08:45 • 6308 просмотров
"Как вы знаете, мы вводим пошлины на фильмы, на кинопроизводителей, - сказал Трамп, когда на пресс-конференции его спросили о таможенном плане. - И мы собираемся ввести некоторые пошлины, чтобы их забрать, потому что многие из них покинули эту страну. Они все живут здесь, деньги идут отсюда, все идет отсюда, но делают это в других странах. Итак, мы собираемся что-то сделать, чтобы вернуть их, возможно, в значительной степени".
"Но Джеймсу Бонду не о чем беспокоиться, это я вам скажу, - добавил Трамп. - И вы знаете, Шон Коннери был моим другом. Шон Коннери был ответственен за то, чтобы я получил зонирование в Абердине. Он сказал: "Пусть этот чертов парень строит свои поля для гольфа". Я был в этом процессе около четырех лет, и это было невозможно в Абердине... Он был отличным парнем, Шон Коннери".
На фоне путаницы из-за первоначального заявления Трампа Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось, что "окончательных решений" о введении пошлины на фильмы пока не принято. Представитель администрации добавил: "Администрация изучает все варианты выполнения директивы президента Трампа по защите национальной и экономической безопасности нашей страны, в то же время делая Голливуд снова великим".
Джон Войт и его партнер-продюсер Стивен Пол сообщили после заявления Трампа, что они представили ему "комплексный" план в попытке спасти индустрию развлечений. План включает федеральные стимулы для продакшена и постпродакшена, договоры о совместном продакшне с зарубежными странами, а также субсидии на инфраструктуру для владельцев кинотеатров.