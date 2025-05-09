Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

Президент США Дональд Трамп заявил, что фильмы о Джеймсе Бонде не пострадают от его предложения ввести пошлины на фильмы, снятые за границей, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Франшиза 007 называет Англию своим домом и часто снимается на знаменитой студии Pinewood Studios, а также в городах по всему миру. Трамп в этом месяце смутил Голливуд, заявив, что он уполномочил торгового представителя США и Министерство торговли страны инициировать шаги по введению 100% пошлины на фильмы, снятые за границей.

Трамп приказал ввести 100% пошлину на произведенные за границей фильмы для спасения Голливуда

"Как вы знаете, мы вводим пошлины на фильмы, на кинопроизводителей, - сказал Трамп, когда на пресс-конференции его спросили о таможенном плане. - И мы собираемся ввести некоторые пошлины, чтобы их забрать, потому что многие из них покинули эту страну. Они все живут здесь, деньги идут отсюда, все идет отсюда, но делают это в других странах. Итак, мы собираемся что-то сделать, чтобы вернуть их, возможно, в значительной степени".

"Но Джеймсу Бонду не о чем беспокоиться, это я вам скажу, - добавил Трамп. - И вы знаете, Шон Коннери был моим другом. Шон Коннери был ответственен за то, чтобы я получил зонирование в Абердине. Он сказал: "Пусть этот чертов парень строит свои поля для гольфа". Я был в этом процессе около четырех лет, и это было невозможно в Абердине... Он был отличным парнем, Шон Коннери".

На фоне путаницы из-за первоначального заявления Трампа Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось, что "окончательных решений" о введении пошлины на фильмы пока не принято. Представитель администрации добавил: "Администрация изучает все варианты выполнения директивы президента Трампа по защите национальной и экономической безопасности нашей страны, в то же время делая Голливуд снова великим".

Джон Войт и его партнер-продюсер Стивен Пол сообщили после заявления Трампа, что они представили ему "комплексный" план в попытке спасти индустрию развлечений. План включает федеральные стимулы для продакшена и постпродакшена, договоры о совместном продакшне с зарубежными странами, а также субсидии на инфраструктуру для владельцев кинотеатров.