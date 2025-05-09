Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що фільми про Джеймса Бонда не постраждають від його пропозиції ввести мита на фільми, зняті за кордоном. Білий дім повідомив, що остаточних рішень щодо мита ще не ухвалено.
Президент США Дональд Трамп заявив, що фільми про Джеймса Бонда не постраждають від його пропозиції ввести мита на фільми, зняті за кордоном, пише УНН з посиланням на Variety.
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Франшиза 007 називає Англію своїм будинком та часто знімається на знаменитій студії Pinewood Studios, а також у містах по всьому світу. Трамп цього місяця збентежив Голлівуд, заявивши, що він уповноважив торговельного представника США та Міністерство торгівлі країни ініціювати кроки щодо запровадження 100% мита на фільми, зняті за кордоном.
Трамп наказав ввести 100% мита на вироблені за кордоном фільми для порятунку Голлівуду05.05.25, 08:45 • 6308 переглядiв
"Як ви знаєте, ми вводимо мита на фільми, на кіновиробників, - сказав Трамп, коли на пресконференції його запитали про митний план. - І ми збираємося запровадити деякі мита, щоб їх забрати, тому що багато хто з них залишив цю країну. Вони всі живуть тут, гроші йдуть звідси, все йде звідси, але роблять це в інших країнах. Отже, ми збираємося щось зробити, щоб повернути їх, можливо, значною мірою".
"Але Джеймсу Бонду немає про що турбуватися, це я вам скажу, - додав Трамп. - І ви знаєте, Шон Коннері був моїм другом. Шон Коннері був відповідальним за те, щоб я отримав зонування в Абердіні. Він сказав: "Нехай цей чортів хлопець будує свої поля для гольфу". Я був у цьому процесі близько чотирьох років, і це було неможливо в Абердіні... Він був чудовим хлопцем, Шон Коннері".
На тлі плутанини через початкову заяву Трампа Білий дім опублікував заяву, у якій йшлося про те, що "остаточних рішень" про введення мита на фільми поки не ухвалено. Представник адміністрації додав: "Адміністрація вивчає всі варіанти виконання директиви президента Трампа щодо захисту національної та економічної безпеки нашої країни, водночас роблячи Голлівуд знову великим".
Джон Войт та його партнер-продюсер Стівен Пол повідомили після заяви Трампа, що вони представили йому "комплексний" план у спробі врятувати індустрію розваг. План включає федеральні стимули для продакшену та постпродакшену, договори про спільний продакшн із зарубіжними країнами, а також субсидії на інфраструктуру для власників кінотеатрів.