В США ексдиректора ФБР Комі розкритикували за провокаційний пост про Трампа - ЗМІ

Секретна служба США та Міністерство внутрішньої безпеки США розслідують публікацію в Instagram колишнього директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі про мушлі, розкладені на пляжі у вигляді числа "8647". Про це заявила секретар Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що "86" – це сленговий термін, який може означати "позбутися", а деякі використовують його у значенні "вбити". Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший на своїй сторінці в X поділився скріншотом публікації Комі, яку той видалив, з коментарем: "Просто Джеймс Комі невимушено закликає вбити мого батька".

Комі написав у публікації, що супроводжує фотографію, для своїх 130 000 підписників в Instagram: "Круте утворення мушель на моїй прогулянці пляжем".

Видання Detroit Free Press зазначило, що з’явилася тенденція публікувати число "86" поруч із "47", що відображає порядковий номер Трампа в історичній кількості президентів США як засіб опору.

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Комі в оновленому дописі сказав, що він вважав, що снаряди були "політичним посланням", але "не усвідомлював, що деякі люди асоціюють ці цифри з насильством".

Речник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі заявив, що Секретна служба "енергійно розслідує все, що може бути сприйнято як потенційна загроза для керівництва країни".

Ми дуже серйозно ставимося до цієї відповідальності та знаємо про відповідні публікації в соціальних мережах - додав він.

Тим часом директор ФБР Каш Патель заявив на X, що Бюро знає про публікацію Комі та спілкується з Секретною службою та її директором Шоном Карраном.

Первинна юрисдикція з цих питань належить Секретній службі, і ми, ФБР, надамо всю необхідну підтримку - додав він

Реакція республіканців

Директор Національної розвідки Тулсі Габбард заявила в ефірі Fox News у четвер, що вона "дуже стурбована життям президента", зазначивши, що "ми вже бачили спроби вбивства". Вона додала, що "Комі, на мою думку, має бути притягнутий до відповідальності та посаджений за це".

Тейлор Будович, заступник керівника апарату Білого дому та секретар кабінету міністрів, в ефірі X назвав пост Комі "глибоко непокоїть усіх нас" і сказав, що до нього ставляться серйозно.

Поки президент Трамп зараз перебуває у міжнародній поїздці на Близький Схід, колишній директор ФБР поширює те, що можна чітко інтерпретувати як "напад" на чинного президента Сполучених Штатів — послання, викарбуване на піску - сказав Будович.

Представник Тім Берчетт (республіканець від Теннессі) написав в ефірі X: "Заарештуйте Комі".

Що відомо про Джеймса Комі

Джеймс Комі народився у 1960 році. Отримав освіту і працював у сфері юриспруденції. З 2003 року по 2005 рік був Джеймс Комі був заступником генерального прокурора США. Він представляв сторону обвинувачення в процесі у справі компанії Adelphia Communciations, творці якої були визнані винними у великому шахрайстві. Комі також керував проведенням великих прокурорських перевірок, одна з яких — операція "Дерев'яна монета" — закінчилася пред'явленням обвинувачення 47 діячам фінансового ринку. Їх підозрювали в організації великого валютного шахрайства.

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У 2004 році Комі став відомий своєю відмовою на вимогу адміністрації Білого дому відновити дію програми стеження за телефонами та електронною поштою громадян без санкції суду.

Комі був призначений директором ФБР колишнім президентом-демократом Бараком Обамою, але роками він був зареєстрованим республіканцем.

Він сказав ABC News у 2018 році, через рік після того, як Трамп звільнив його з посади голови ФБР: "Республіканська партія покинула мене та багатьох інших".

Доповнення

Коаліція з 20 генеральних прокурорів штатів від Демократичної партії подала 13 травня федеральні позови через погрози адміністрації президента США Дональда Трампа утримати мільярди доларів на транспортні кошти та допомогу наслідкам стихійних лих, якщо штати не погодяться на заходи щодо імміграційного контролю.