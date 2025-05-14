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Прокурори 20 штатів США подали до суду через загрози Трампа щодо імміграції: деталі

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Коаліція з 20 генпрокурорів штатів подала позови через погрози адміністрації Трампа утримати кошти, якщо штати не погодяться на заходи щодо імміграційного контролю.

Прокурори 20 штатів США подали до суду через загрози Трампа щодо імміграції: деталі

Коаліція з 20 генеральних прокурорів штатів від Демократичної партії подала 13 травня федеральні позови через погрози адміністрації президента США Дональда Трампа утримати мільярди доларів на транспортні кошти та допомогу наслідкам стихійних лих, якщо штати не погодяться на заходи щодо імміграційного контролю. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Згідно зі скаргами, і міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем, і міністр транспорту Шон Даффі погрожували припинити фінансування штатів, які відмовляються виконувати імміграційну програму президента Дональда Трампа.

Хоча наразі федеральне фінансування не призупиняється, генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив під час прес-конференції у вівторок, що загроза є "неминучою".

24 квітня штати отримали листи від Міністерства транспорту, в яких зазначалося, що вони повинні співпрацювати в імміграційних зусиллях та скасувати програми різноманітності, рівності та інклюзії, інакше ризикують втратити кошти.

Генеральний прокурор Нью-Джерсі Метью Платкін розкритикував лист Даффі щодо його часу, коли аеропорт Ньюарка має проблеми з радіолокаційними станціями та іншими проблемами.

Хотів би я, щоб адміністрація перестала втручатися в життя людей у політику

– сказав Платкін.

Генеральний прокурор Іллінойсу Кваме Рауль також розкритикував адміністрацію, назвавши ці кошти "буквально рятівними".

Якщо будь-яка державна установа вирішить зневажливо ставитися до місії Міністерства внутрішньої безпеки щодо національної безпеки та громадської безпеки, вона не повинна отримувати жодного долара з грошей Міністерства, коли Конгрес спеціально цього не вимагає

– написала Ноем у своєму листі.

Серед генеральних прокурорів, які стоять за позовами, є представники наступних штатів:

  • Каліфорнія;
    • Колорадо;
      • Коннектикут;
        • Делавер;
          • Гаваї;
            • Іллінойс;
              • Мен;
                • Массачусетс;
                  • Мічиган;
                    • Міннесота;
                      • Невада;
                        • Нью-Джерсі;
                          • Нью-Мексико;
                            • Нью-Йорк;
                              • Орегон;
                                • Род-Айленд;
                                  • Вашингтон;
                                    • Вісконсин;
                                      • Вермонт.

                                        Ці кошти призначені для ремонту старих доріг і мостів, посилення громадської безпеки та забезпечення правоохоронних органів інструментами, необхідними для швидкого реагування в надзвичайних ситуаціях. Повертаючи це вже виділене фінансування, Білий дім Дональда Трампа надає пріоритет політичній позиції, а не безпеці та благополуччю американців

                                        – додала генеральний прокурор Мічигану Дана Нессел.

                                        Нагадаємо

                                        2 травня адміністрація Трампа запропонувала скоротити федеральні витрати на 163 млрд доларів наступного року, скоротивши невійськові витрати, окрім обов’язкових програм соціального забезпечення, на 1/5. При цьому витрати на оборону значно зростуть.

                                        Лілія Подоляк

                                        Лілія Подоляк

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