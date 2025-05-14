Прокуроры 20 штатов США подали в суд из-за угроз Трампа по иммиграции: детали
Киев • УНН
Коалиция из 20 генпрокуроров штатов подала иски из-за угроз администрации Трампа удержать средства, если штаты не согласятся на меры по иммиграционному контролю.
Коалиция из 20 генеральных прокуроров штатов от Демократической партии подала 13 мая федеральные иски из-за угроз администрации президента США Дональда Трампа удержать миллиарды долларов на транспортные средства и помощь последствиям стихийных бедствий, если штаты не согласятся на меры по иммиграционному контролю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Согласно жалобам, и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, и министр транспорта Шон Даффи угрожали прекратить финансирование штатов, которые отказываются выполнять иммиграционную программу президента Дональда Трампа.
Хотя в настоящее время федеральное финансирование не приостанавливается, генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил во время пресс-конференции во вторник, что угроза является "неизбежной".
24 апреля штаты получили письма от Министерства транспорта, в которых отмечалось, что они должны сотрудничать в иммиграционных усилиях и отменить программы разнообразия, равенства и инклюзии, иначе рискуют потерять средства.
Генеральный прокурор Нью-Джерси Мэтью Платкин раскритиковал письмо Даффи относительно его времени, когда аэропорт Ньюарка испытывает проблемы с радиолокационными станциями и другими проблемами.
Хотел бы я, чтобы администрация перестала вмешиваться в жизнь людей в политику
Генеральный прокурор Иллинойса Кваме Рауль также раскритиковал администрацию, назвав эти средства "буквально спасительными".
Если любое государственное учреждение решит пренебрежительно относиться к миссии Министерства внутренней безопасности по национальной безопасности и общественной безопасности, оно не должно получать ни одного доллара из денег Министерства, когда Конгресс специально этого не требует
Среди генеральных прокуроров, стоящих за исками, есть представители следующих штатов:
- Калифорния;
- Колорадо;
- Коннектикут;
- Делавэр;
- Гавайи;
- Иллинойс;
- Мэн;
- Массачусетс;
- Мичиган;
- Миннесота;
- Невада;
- Нью-Джерси;
- Нью-Мексико;
- Нью-Йорк;
- Орегон;
- Род-Айленд;
- Вашингтон;
- Висконсин;
- Вермонт.
Эти средства предназначены для ремонта старых дорог и мостов, усиления общественной безопасности и обеспечения правоохранительных органов инструментами, необходимыми для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Возвращая это уже выделенное финансирование, Белый дом Дональда Трампа отдает приоритет политической позиции, а не безопасности и благополучию американцев
Напомним
2 мая администрация Трампа предложила сократить федеральные расходы на 163 млрд долларов в следующем году, сократив невоенные расходы, кроме обязательных программ социального обеспечения, на 1/5. При этом расходы на оборону значительно возрастут.