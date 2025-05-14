Прокуроры 20 штатов США подали в суд из-за угроз Трампа по иммиграции: детали

Коалиция из 20 генеральных прокуроров штатов от Демократической партии подала 13 мая федеральные иски из-за угроз администрации президента США Дональда Трампа удержать миллиарды долларов на транспортные средства и помощь последствиям стихийных бедствий, если штаты не согласятся на меры по иммиграционному контролю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Согласно жалобам, и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, и министр транспорта Шон Даффи угрожали прекратить финансирование штатов, которые отказываются выполнять иммиграционную программу президента Дональда Трампа.

Хотя в настоящее время федеральное финансирование не приостанавливается, генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил во время пресс-конференции во вторник, что угроза является "неизбежной".

24 апреля штаты получили письма от Министерства транспорта, в которых отмечалось, что они должны сотрудничать в иммиграционных усилиях и отменить программы разнообразия, равенства и инклюзии, иначе рискуют потерять средства.

Генеральный прокурор Нью-Джерси Мэтью Платкин раскритиковал письмо Даффи относительно его времени, когда аэропорт Ньюарка испытывает проблемы с радиолокационными станциями и другими проблемами.

Хотел бы я, чтобы администрация перестала вмешиваться в жизнь людей в политику

Генеральный прокурор Иллинойса Кваме Рауль также раскритиковал администрацию, назвав эти средства "буквально спасительными".

Если любое государственное учреждение решит пренебрежительно относиться к миссии Министерства внутренней безопасности по национальной безопасности и общественной безопасности, оно не должно получать ни одного доллара из денег Министерства, когда Конгресс специально этого не требует