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Прокуроры 20 штатов США подали в суд из-за угроз Трампа по иммиграции: детали

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Коалиция из 20 генпрокуроров штатов подала иски из-за угроз администрации Трампа удержать средства, если штаты не согласятся на меры по иммиграционному контролю.

Прокуроры 20 штатов США подали в суд из-за угроз Трампа по иммиграции: детали

Коалиция из 20 генеральных прокуроров штатов от Демократической партии подала 13 мая федеральные иски из-за угроз администрации президента США Дональда Трампа удержать миллиарды долларов на транспортные средства и помощь последствиям стихийных бедствий, если штаты не согласятся на меры по иммиграционному контролю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Согласно жалобам, и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, и министр транспорта Шон Даффи угрожали прекратить финансирование штатов, которые отказываются выполнять иммиграционную программу президента Дональда Трампа.

Хотя в настоящее время федеральное финансирование не приостанавливается, генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил во время пресс-конференции во вторник, что угроза является "неизбежной".

24 апреля штаты получили письма от Министерства транспорта, в которых отмечалось, что они должны сотрудничать в иммиграционных усилиях и отменить программы разнообразия, равенства и инклюзии, иначе рискуют потерять средства.

Генеральный прокурор Нью-Джерси Мэтью Платкин раскритиковал письмо Даффи относительно его времени, когда аэропорт Ньюарка испытывает проблемы с радиолокационными станциями и другими проблемами.

Хотел бы я, чтобы администрация перестала вмешиваться в жизнь людей в политику

– сказал Платкин.

Генеральный прокурор Иллинойса Кваме Рауль также раскритиковал администрацию, назвав эти средства "буквально спасительными".

Если любое государственное учреждение решит пренебрежительно относиться к миссии Министерства внутренней безопасности по национальной безопасности и общественной безопасности, оно не должно получать ни одного доллара из денег Министерства, когда Конгресс специально этого не требует

– написала Ноэм в своем письме.

Среди генеральных прокуроров, стоящих за исками, есть представители следующих штатов:

  • Калифорния;
    • Колорадо;
      • Коннектикут;
        • Делавэр;
          • Гавайи;
            • Иллинойс;
              • Мэн;
                • Массачусетс;
                  • Мичиган;
                    • Миннесота;
                      • Невада;
                        • Нью-Джерси;
                          • Нью-Мексико;
                            • Нью-Йорк;
                              • Орегон;
                                • Род-Айленд;
                                  • Вашингтон;
                                    • Висконсин;
                                      • Вермонт.

                                        Эти средства предназначены для ремонта старых дорог и мостов, усиления общественной безопасности и обеспечения правоохранительных органов инструментами, необходимыми для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Возвращая это уже выделенное финансирование, Белый дом Дональда Трампа отдает приоритет политической позиции, а не безопасности и благополучию американцев

                                        – добавила генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел.

                                        Напомним

                                        2 мая администрация Трампа предложила сократить федеральные расходы на 163 млрд долларов в следующем году, сократив невоенные расходы, кроме обязательных программ социального обеспечения, на 1/5. При этом расходы на оборону значительно возрастут.

                                        Лилия Подоляк

                                        Лилия Подоляк

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