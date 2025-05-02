Трамп пропонує скоротити федеральний бюджет на 163 млрд доларів

2 травня адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала скоротити федеральні витрати на 163 млрд доларів наступного року, скоротивши невійськові витрати, окрім обов’язкових програм соціального забезпечення, на 1/5. При цьому витрати на оборону значно зростуть. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно із заявою Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, запропонований на наступний рік бюджет збільшить витрати на оборону на 13%, а на національну безпеку – майже на 65% порівняно із 2025 роком. Водночас витрати, не пов'язані з обороною, будуть скорочені на 23% до найнижчого рівня з 2017 року.

Це буде перший бюджет, складений адміністрацією Трампа після його повернення до виконання обов'язків як президента Сполучених Штатів. Тож, як зазначає видання, він має на меті виконати свої обіцянки збільшити витрати на збройні сили та безпеку кордонів, одночасно скоротивши федеральну бюрократію.

У цей критичний момент нам потрібен історичний бюджет - такий, який покладе край фінансуванню нашого занепаду, поставить американців на перше місце та надасть безпрецедентну підтримку нашим військовим силам та безпеці країни - заявив директор Адміністративно-бюджетного управління Расс Воут.

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Причини скорочення

Наразі федеральний уряд має зростаючий борг у розмірі 36 трильйонів доларів, і деякі фіскальні консерватори та бюджетні експерти побоюються, що законопроєкт Трампа про зниження податків збільшить його, при цьому витрати залишаться тими ж, що й були.

Трамп наполягає на Конгресі, контрольованому республіканцями, щоб продовжити податкові пільги 2017 року, які стали його головним законодавчим досягненням у перший термін, і які, за словами неупереджених прогнозистів, можуть додати 5 трильйонів доларів до боргу країни - ідеться у публікації.

При цьому президент США шукає інші способи зекономити кошти, аби компенсувати їх нестачу та зростаючий борг через податкові пільги.

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Що включатиме новий держбюджет США

Щорічний бюджетний запит Білого дому містить економічні прогнози, а також детальні пропозиції щодо того, скільки грошей має витратити кожна державна установа протягом фінансового року, який починається 1 жовтня. За даними Бюджетного управління Конгресу, витрати у 2024 фінансовому році склали 6,8 трильйона доларів.

Новий бюджетний проєкт бюджету Білого дому передбачає виділення додаткових 500 млн доларів на дискреційні витрати, спрямовані на зміцнення прикордонної безпеки та реалізацію ініціатив щодо масових депортацій, які підтримує Трам. Окрім цього, планується інвестувати 766 млн доларів у закупівлю сучасних технологій для охорони кордонів, а також забезпечити фінансування для утримання 22 тисяч прикордонників і найму нових працівників митної та прикордонної служби.

Водночас як зазначає Reuters, республіканці в Конгресі прагнуть ухвалити закон про зниження податків до 4 липня та ведуть активні переговори щодо скорочення федеральних витрат, які мають компенсувати податкові пільги. Як зазначає видання, у цьому процесі їм, ймовірно, доведеться зважати на дедалі напруженішу економічну ситуацію в США, зумовлену запровадженими Трампом підвищеними митами, які впливають на глобальну торгівельну систему.

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Згідно з даними Адміністративно-бюджетного управління (OMB), запропонований бюджет є реалізацією обіцянки Трампа щодо ліквідації або суттєвого скорочення Міністерства освіти США, при цьому планується зберегти фінансування програм для дітей із малозабезпечених родин.

Рішення Трампа щодо скорочення фінансування не оборонних галузей зазнало критики з боку опозиції.

"Дні, коли Дональд Трамп удавав себе популістом, минули. Його політика – це не що інше, як тотальний напад на працьовитих американців. Поки він руйнує охорону здоров’я, скорочує освіту та позбавляє програм, на які покладаються сім’ї, він фінансує податкові пільги для мільярдерів та великих корпорацій", - заявив сенатор США Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп планує запросити рекордні 1,01 трильйона доларів на витрати національної безпеки на фіскальний рік, що починається 1 жовтня. Це більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

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