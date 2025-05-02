Трамп предлагает сократить федеральный бюджет на 163 млрд долларов

2 мая администрация президента США Дональда Трампа предложила сократить федеральные расходы на 163 млрд долларов в следующем году, сократив невоенные расходы, кроме обязательных программ социального обеспечения, на 1/5. При этом расходы на оборону значительно возрастут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно заявлению Административно-бюджетного управления Белого дома, предложенный на следующий год бюджет увеличит расходы на оборону на 13%, а на национальную безопасность – почти на 65% по сравнению с 2025 годом. В то же время расходы, не связанные с обороной, будут сокращены на 23% до самого низкого уровня с 2017 года.

Это будет первый бюджет, составленный администрацией Трампа после его возвращения к исполнению обязанностей как президента Соединенных Штатов. Поэтому, как отмечает издание, он имеет целью выполнить свои обещания увеличить расходы на вооруженные силы и безопасность границ, одновременно сократив федеральную бюрократию.

В этот критический момент нам нужен исторический бюджет - такой, который положит конец финансированию нашего упадка, поставит американцев на первое место и предоставит беспрецедентную поддержку нашим военным силам и безопасности страны - заявил директор Административно-бюджетного управления Расс Воут.

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Причины сокращения

В настоящее время федеральное правительство имеет растущий долг в размере 36 триллионов долларов, и некоторые фискальные консерваторы и бюджетные эксперты опасаются, что законопроект Трампа о снижении налогов увеличит его, при этом расходы останутся теми же, что и были.

Трамп настаивает на Конгрессе, контролируемом республиканцами, чтобы продлить налоговые льготы 2017 года, которые стали его главным законодательным достижением в первый срок, и которые, по словам беспристрастных прогнозистов, могут добавить 5 триллионов долларов к долгу страны - говорится в публикации.

При этом президент США ищет другие способы сэкономить средства, чтобы компенсировать их нехватку и растущий долг из-за налоговых льгот.

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Что будет включать новый госбюджет США

Ежегодный бюджетный запрос Белого дома содержит экономические прогнозы, а также подробные предложения о том, сколько денег должно потратить каждое государственное учреждение в течение финансового года, который начинается 1 октября. По данным Бюджетного управления Конгресса, расходы в 2024 финансовом году составили 6,8 триллиона долларов.

Новый бюджетный проект бюджета Белого дома предусматривает выделение дополнительных 500 млн долларов на дискреционные расходы, направленные на укрепление пограничной безопасности и реализацию инициатив по массовым депортациям, которые поддерживает Трамп. Кроме этого, планируется инвестировать 766 млн долларов в закупку современных технологий для охраны границ, а также обеспечить финансирование для содержания 22 тысяч пограничников и найма новых работников таможенной и пограничной службы.

В то же время, как отмечает Reuters, республиканцы в Конгрессе стремятся принять закон о снижении налогов до 4 июля и ведут активные переговоры о сокращении федеральных расходов, которые должны компенсировать налоговые льготы. Как отмечает издание, в этом процессе им, вероятно, придется учитывать все более напряженную экономическую ситуацию в США, обусловленную введенными Трампом повышенными пошлинами, которые влияют на глобальную торговую систему.

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Согласно данным Административно-бюджетного управления (OMB), предложенный бюджет является реализацией обещания Трампа по ликвидации или существенному сокращению Министерства образования США, при этом планируется сохранить финансирование программ для детей из малообеспеченных семей.

Решение Трампа о сокращении финансирования не оборонных отраслей подверглось критике со стороны оппозиции.

"Дни, когда Дональд Трамп притворялся популистом, прошли. Его политика – это не что иное, как тотальное нападение на трудолюбивых американцев. Пока он разрушает здравоохранение, сокращает образование и лишает программ, на которые полагаются семьи, он финансирует налоговые льготы для миллиардеров и крупных корпораций", - заявил сенатор США Чак Шумер, лидер демократов в Сенате.

Напомним

Президент США Дональд Трамп планирует запросить рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы национальной безопасности на фискальный год, который начинается 1 октября. Это более чем на 13% превышает показатель текущего года.

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