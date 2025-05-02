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Трильйон на оборону: Трамп планує рекордний бюджет на армію США

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Президент Трамп планує запит у 1,01 трлн доларів на нацбезпеку на 2026 рік. Бюджет передбачає збільшення зарплат військовим та модернізацію ядерного арсеналу.

Трильйон на оборону: Трамп планує рекордний бюджет на армію США

Президент Дональд Трамп планує запросити рекордні 1,01 трильйона доларів на витрати національної безпеки на фіскальний рік, що починається 1 жовтня, що більш ніж на 13% перевищує показник поточного року. Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на посадовців адміністрації, знайомих із цим питанням, пише УНН.

Деталі

У пріоритетах бюджету - проекти стратегічного значення, зокрема протиракетна оборона "Золотий купол", кораблебудування, модернізація ядерного арсеналу, забезпечення безпеки кордонів, а також підвищення зарплат військовослужбовців на 3,8%.

Як повідомляється, запит також охоплює допоміжне фінансування для Міністерства енергетики, Федерального бюро розслідувань та низки інших відомств, і загалом відповідає 3,2% ВВП - на рівні 2024 фінансового року. Для порівняння, нинішні загальні витрати на національну безпеку становлять 892,3 мільярда доларів.

Бюджет буде офіційно представлено у форматі скороченого запиту ("skinny budget") у п’ятницю, 2 травня, що ознаменує початок бюджетного процесу в Конгресі на 2026 рік та визначить основні фінансові пріоритети адміністрації.

Запит на фінансування Міністерства оборони окремо становитиме 961 мільярд доларів, що значно перевищує затверджений у січні рівень у 848,3 мільярда доларів. Раніше адміністрація Джо Байдена прогнозувала на 2026 рік оборонний бюджет на рівні 876,8 мільярда.

Документ також вміщує частину зі 150 мільярдів доларів, які Конгрес планує виділити як додаткові "узгоджені" оборонні витрати, що доповнюють уже затверджений пакет дискреційного фінансування.

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Очікується, що запит викличе суперечки в Конгресі. Законодавці неодноразово критикували Пентагон за неспроможність пройти повний аудит. Згідно зі звітом Рахункової палати США, в період 2017-2024 років у Міністерстві оборони було виявлено випадки шахрайства на суму щонайменше 10,8 мільярда доларів.

Міністр оборони Піт Гегсет у соцмережах зазначив, що попри історично високий обсяг запиту, відомство має намір "витрачати кожен долар платників податків розумно - на боєздатність і готовність".

Президент Трамп, у свою чергу, пояснив масштаб запиту зростанням глобальних загроз.

"Ми маємо будувати армію. Ми дуже уважні до витрат, але армію ми повинні будувати", - сказав Трамп.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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