У США відсторонили командирку форту Маккой через фото Трампа обличчям до стіни

Командування армії США тимчасово відсторонило на час розслідування першу жінку-командувача форту Маккой (McCoy) полковника Шейлу Баез Рамірес після появи інформації, що фото президента Дональда Трампа та міністра оборони Піта Хегсета на стенді пошани в її офісі обернуті обличчям до стіни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yahoo!News.

Деталі

За даними Міноборони США, жінку відсторонили від посади командира гарнізону форту Маккой у Вісконсині.

Рішення про тимчасове відсторонення не пов'язане з будь-якими порушеннями. На даний момент у нас немає додаткових деталей, поки це питання вивчається - заявили у командуванні армії.

Утім пост Міністерства оборони у соцмережі Х дещо проливає світло на це питання. може дати підказки щодо її відсторонення. Минулого тижня команда швидкого реагування відомства опублікувала фотографії стіни командування у форті Маккой. Три верхні фото головних осіб у командуванні американською армією були обернуті обличчям до стіни.

Армійський резерв оприлюднив заяву, в якій зазначено, що його керівництво, а також високопосадовці у Форт-Маккой "не знали про вандалізм керівництва".

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Як тільки це було доведено до їхнього відома, керівництво Форт-Маккой негайно вжило заходів, щоб виправити ситуацію , - йдеться в повідомленні.

У Міноборони почали розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося. І поспішили запевнити, що ситуацію з фотографіями на стенді вже виправили. Крім того, пообіцяли забезпечити "вжиття всіх законних і належних заходів" у цьому питанні.

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У 1999 році Рамірес отримала посаду офіцера військової розвідки. Перш ніж стати командиром гарнізону форту Маккой у липні 2024 року, вона працювала керівником резервної програми в армійській розвідці та командуванні безпеки у форті Белвуар, штат Вірджинія.

Нагадаємо

Раніше Пентагон звільнив полковницю Сюзанну Меєрс з посади командувачки базою Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.