В США отстранили командира форта Маккой из-за фото Трампа лицом к стене
Киев • УНН
Командующего фортом Маккой Шейлу Баез Рамирес отстранили из-за инцидента с фотографиями Трампа и Хегсета. Начато расследование по поводу возможного вандализма в командовании.
Командование армии США временно отстранило на время расследования первую женщину-командующего форта Маккой (McCoy) полковника Шейлу Баэз Рамирес после появления информации, что фото президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хэгсета на стенде почета в ее офисе обращены лицом к стене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yahoo!News.
Детали
По данным Минобороны США, женщину отстранили от должности командира гарнизона форта Маккой в Висконсине.
Решение о временном отстранении не связано с какими-либо нарушениями. На данный момент у нас нет дополнительных деталей, пока этот вопрос изучается
Впрочем, пост Министерства обороны в соцсети Х несколько проливает свет на этот вопрос. может дать подсказки относительно ее отстранения. На прошлой неделе команда быстрого реагирования ведомства опубликовала фотографии стены командования в форте Маккой. Три верхних фото главных лиц в командовании американской армией были обращены лицом к стене.
Армейский резерв обнародовал заявление, в котором указано, что его руководство, а также высокопоставленные чиновники в Форт-Маккой "не знали о вандализме руководства".
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Как только это было доведено до их сведения, руководство Форт-Маккой немедленно приняло меры, чтобы исправить ситуацию
В Минобороны начали расследование, чтобы выяснить, как это произошло. И поспешили заверить, что ситуацию с фотографиями на стенде уже исправили. Кроме того, пообещали обеспечить "принятие всех законных и надлежащих мер" в этом вопросе.
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В 1999 году Рамирес получила должность офицера военной разведки. Прежде чем стать командиром гарнизона форта Маккой в июле 2024 года, она работала руководителем резервной программы в армейской разведке и командовании безопасности в форте Белвуар, штат Вирджиния.
Напомним
Ранее Пентагон уволил полковницу Сюзанну Мейерс с должности командующей базой Питуффик после письма, где она дистанцировалась от критики Дании вице-президентом Венсом. Ее комментарии, не отражавшие позицию базы, привели к потере доверия.