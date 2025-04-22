В США отстранили командира форта Маккой из-за фото Трампа лицом к стене

Командование армии США временно отстранило на время расследования первую женщину-командующего форта Маккой (McCoy) полковника Шейлу Баэз Рамирес после появления информации, что фото президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хэгсета на стенде почета в ее офисе обращены лицом к стене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yahoo!News.

Детали

По данным Минобороны США, женщину отстранили от должности командира гарнизона форта Маккой в Висконсине.

Решение о временном отстранении не связано с какими-либо нарушениями. На данный момент у нас нет дополнительных деталей, пока этот вопрос изучается - заявили в командовании армии.

Впрочем, пост Министерства обороны в соцсети Х несколько проливает свет на этот вопрос. может дать подсказки относительно ее отстранения. На прошлой неделе команда быстрого реагирования ведомства опубликовала фотографии стены командования в форте Маккой. Три верхних фото главных лиц в командовании американской армией были обращены лицом к стене.

Армейский резерв обнародовал заявление, в котором указано, что его руководство, а также высокопоставленные чиновники в Форт-Маккой "не знали о вандализме руководства".

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Как только это было доведено до их сведения, руководство Форт-Маккой немедленно приняло меры, чтобы исправить ситуацию , - говорится в сообщении.

В Минобороны начали расследование, чтобы выяснить, как это произошло. И поспешили заверить, что ситуацию с фотографиями на стенде уже исправили. Кроме того, пообещали обеспечить "принятие всех законных и надлежащих мер" в этом вопросе.

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В 1999 году Рамирес получила должность офицера военной разведки. Прежде чем стать командиром гарнизона форта Маккой в июле 2024 года, она работала руководителем резервной программы в армейской разведке и командовании безопасности в форте Белвуар, штат Вирджиния.

Напомним

Ранее Пентагон уволил полковницу Сюзанну Мейерс с должности командующей базой Питуффик после письма, где она дистанцировалась от критики Дании вице-президентом Венсом. Ее комментарии, не отражавшие позицию базы, привели к потере доверия.