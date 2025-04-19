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Чистки в Пентагоне: три высокопоставленных чиновника уволены

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

На фоне расследования утечки секретной информации из Пентагона уволены три высокопоставленных чиновника Минобороны США. По данным Politico, речь идет о Дарине Селнике, Колине Кэрролле и Дэне Колдуэлле, двое из которых планируют судиться.

Чистки в Пентагоне: три высокопоставленных чиновника уволены

Трое высокопоставленных чиновников Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) были уволены на фоне расследования утечки секретной информации из Пентагона. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на информированных лиц, передает УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о заместителе руководителя аппарата министра обороны Дарине Селнике, руководителе аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга – Колине Кэрролле, а также старшем советнике Дэне Колдуэлле. 

Ранее на этой неделе их отправили в отпуск в связи с продолжающимся расследованием утечки конфиденциальной информации.

Колдуэлл, Кэрролл, Селник и Каспер отказались от комментариев. Двое из них заявили, что Кэрролл и Селник планируют подать в суд за неправомерное увольнение

- говорится в сообщении Politico.

Кроме того, как пишет издание, руководитель аппарата министра обороны Пита Гегсета также покинет свой пост в ближайшие дни. Впрочем, как сообщил высокопоставленный представитель администрации, Джо Каспер получит другое назначение в рамках министерства.

В марте именно Каспер инициировал внутреннее расследование относительно утечки информации, связанной с военными оперативными планами. Речь шла, в частности, о стратегиях относительно Панамского канала, перемещении авианосцев в Красном море, визите Илона Маска в Пентагон и приостановке сбора разведывательных данных относительно Украины.

Напомним

Один из ведущих советников министра обороны США Пита Гегсета, Дэн Колдуэлл, был изгнан из Пентагона после того, как его идентифицировали в ходе расследования утечек информации в Министерстве обороны США.

Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска23.03.25, 06:29 • 55327 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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