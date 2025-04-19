Чистки в Пентагоні: трьох високопоставлених чиновників звільнено
Київ • УНН
На тлі розслідування витоку секретної інформації з Пентагону звільнено трьох високопоставлених чиновників Міноборони США. За даними Politico, йдеться про Даріна Селніка, Коліна Керролла та Дена Колдуелла, двоє з яких планують судитися.
Трьох високопоставлених чиновників Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) було звільнено на тлі розслідування витоку секретної інформації з Пентагону. Про це інформує видання Politico з посиланням на поінформованих осіб, передає УНН.
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Зазначається, що йдеться про заступника керівника апарату міністра оборони Даріна Селніка, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга – Коліна Керролла, а також старшого радника Дена Колдуелла.
Раніше цього тижня їх відправили у відпустку у зв’язку з триваючим розслідуванням витоку конфіденційної інформації.
Колдуелл, Керрол, Селнік та Каспер відмовилися від коментарів. Двоє з них заявили, що Керролл та Селнік планують подати до суду за неправомірне звільнення
Крім того, як пише видання, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета також залишить свою посаду найближчими днями. Втім, як повідомив високопоставлений представник адміністрації, Джо Каспер отримає інше призначення в межах міністерства.
У березні саме Каспер ініціював внутрішнє розслідування щодо витоку інформації, пов’язаної з військовими оперативними планами. Йшлося, зокрема, про стратегії щодо Панамського каналу, переміщення авіаносців у Червоному морі, візит Ілона Маска до Пентагону та призупинення збору розвідданих щодо України.
Нагадаємо
Один із провідних радників міністра оборони США Піта Геґсета, Ден Колдвелл, був вигнаний з Пентагону після того, як його ідентифікували під час розслідування витоків інформації в Міністерстві оборони США.
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