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Чистки в Пентагоні: трьох високопоставлених чиновників звільнено

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

На тлі розслідування витоку секретної інформації з Пентагону звільнено трьох високопоставлених чиновників Міноборони США. За даними Politico, йдеться про Даріна Селніка, Коліна Керролла та Дена Колдуелла, двоє з яких планують судитися.

Чистки в Пентагоні: трьох високопоставлених чиновників звільнено

Трьох високопоставлених чиновників Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) було звільнено на тлі розслідування витоку секретної інформації з Пентагону. Про це інформує видання Politico з посиланням на поінформованих осіб, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що йдеться про заступника керівника апарату міністра оборони Даріна Селніка, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга – Коліна Керролла, а також старшого радника Дена Колдуелла. 

Раніше цього тижня їх відправили у відпустку у зв’язку з триваючим розслідуванням витоку конфіденційної інформації.

Колдуелл, Керрол, Селнік та Каспер відмовилися від коментарів. Двоє з них заявили, що Керролл та Селнік планують подати до суду за неправомірне звільнення

- йдеться у дописі Politico.

Крім того, як пише видання, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета також залишить свою посаду найближчими днями. Втім, як повідомив високопоставлений представник адміністрації, Джо Каспер отримає інше призначення в межах міністерства.

У березні саме Каспер ініціював внутрішнє розслідування щодо витоку інформації, пов’язаної з військовими оперативними планами. Йшлося, зокрема, про стратегії щодо Панамського каналу, переміщення авіаносців у Червоному морі, візит Ілона Маска до Пентагону та призупинення збору розвідданих щодо України.

Нагадаємо

Один із провідних радників міністра оборони США Піта Геґсета, Ден Колдвелл, був вигнаний з Пентагону після того, як його ідентифікували під час розслідування витоків інформації в Міністерстві оборони США.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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