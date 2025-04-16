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Топрадника Геґсета відправили у відпустку через розслідування витоків у Пентагоні - Reuters

Київ • УНН

 • 2786 перегляди

Ден Колдвелл був відправлений у відпустку за розголошення. Розслідування триває, але подробиці не розголошуються. Він відомий ізоляціоністськими поглядами та критикою допомоги Україні.

Топрадника Геґсета відправили у відпустку через розслідування витоків у Пентагоні - Reuters

Один із провідних радників міністра оборони США Піта Геґсета, Ден Колдвелл, був вигнаний з Пентагону у вівторок після того, як його ідентифікували під час розслідування витоків інформації в Міністерстві оборони США, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представник США, пише УНН.

Деталі

Колдвелл був відправлений в адміністративну відпустку за "несанкціоноване розголошення", сказав офіційний представник.

"Розслідування триває", - сказав офіційний представник, не надавши подробиць про характер передбачуваного розголошення, включаючи те, чи було воно зроблено журналісту чи комусь ще.

Адміністрація президента Дональда Трампа чинила активні дії щодо розслідування витоків, і Геґсет у Пентагоні з ентузіазмом сприйняв ці зусилля.

У меморандумі від 21 березня, підписаному начальником штабу Геґсета Джо Каспером, було прохання про розслідування "недавніх несанкціонованих розголошень інформації про національну безпеку, включаючи конфіденційні повідомлення".

Меморандум Каспера залишав відкритою можливість перевірки на поліграфі, хоча незрозуміло, чи піддавався йому Колдвелл.

Хоча Колдвелл не такий відомий, як інші високопосадовці Пентагону, він відіграв важливу роль як радник Геґсета. Його важливість була підкреслена в ланцюжку повідомлень, що просочився у Signal, розкритому The Atlantic минулого місяця. У ній Геґсет назвав Колдвелла найкращою контактною особою для Ради національної безпеки США, коли той готувався до завдання ударів по хуситах у Ємені.

Що відомо про Колдвелла

Колдвелл привернув увагу Вашингтона своїми попередніми поглядами, які критики називали ізоляціоністськими, але які, за словами прихильників, були спрямовані на те, щоб правильно оцінити пріоритети оборони Америки.

Колдвелл, ветеран Корпусу морської піхоти, який служив в Іраку, заявив перед посадою у Пентагоні, що Америці було б краще, якби американські війська просто залишилися вдома. "Я вважаю, що війна в Іраку була жахливим злочином", - сказав Колдвелл Financial Times у грудні 2024 року.

Він також скептично ставився до військової допомоги США Україні та виступав за скорочення американських військ у Європі, пише видання.

Рішення відправити Колдвелла в адміністративну відпустку, як вказано, не пов'язане з хвилею звільнень, відколи Геґсет, колишній ведучий Fox News і ветеран бойових дій, очолив Пентагон у січні. Ці звільнення вищого керівництва включали голову Об'єднаного комітету начальників штабів, головного адмірала ВМС, голову Кіберкомандування США та провідних військових юристів США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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