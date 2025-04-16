Главного советника Хегсета отправили в отпуск из-за расследования утечек в Пентагоне - Reuters

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 17637 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 76679 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 41095 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 46469 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 53425 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 95804 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 87407 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35593 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60669 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109669 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
49%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 94987 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 56358 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 31641 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 25752 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 14159 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 76679 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 95197 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 95804 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 87407 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 186211 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 56501 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 30550 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 31506 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 32704 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 34932 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Главного советника Хегсета отправили в отпуск из-за расследования утечек в Пентагоне - Reuters

Киев • УНН

 • 2724 просмотра

Дэн Колдвелл был отправлен в отпуск за разглашение. Расследование продолжается, но подробности не разглашаются. Он известен изоляционистскими взглядами и критикой помощи Украине.

Главного советника Хегсета отправили в отпуск из-за расследования утечек в Пентагоне - Reuters

Один из ведущих советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэн Колдуэлл, был изгнан из Пентагона во вторник после того, как его идентифицировали во время расследования утечек информации в Министерстве обороны США, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США, пишет УНН.

Детали

Колдуэлл был отправлен в административный отпуск за "несанкционированное разглашение", сказал официальный представитель.

"Расследование продолжается", - сказал официальный представитель, не предоставив подробностей о характере предполагаемого разглашения, включая то, было ли оно сделано журналисту или кому-то еще.

Администрация президента Дональда Трампа предпринимала активные действия по расследованию утечек, и Хегсет в Пентагоне с энтузиазмом воспринял эти усилия.

В меморандуме от 21 марта, подписанном начальником штаба Хегсета Джо Каспером, была просьба о расследовании "недавних несанкционированных разглашений информации о национальной безопасности, включая конфиденциальные сообщения".

Меморандум Каспера оставлял открытой возможность проверки на полиграфе, хотя неясно, подвергался ли ему Колдвелл.

Хотя Колдуэлл не так известен, как другие высокопоставленные чиновники Пентагона, он сыграл важную роль в качестве советника Хегсета. Его важность была подчеркнута в цепочке сообщений, просочившейся в Signal, раскрытой The Atlantic в прошлом месяце. В ней Хегсет назвал Колдуэлла лучшим контактным лицом для Совета национальной безопасности США, когда тот готовился к нанесению ударов по хуситам в Йемене.

Что известно о Колдуэлле

Колдуэлл привлек внимание Вашингтона своими предыдущими взглядами, которые критики называли изоляционистскими, но которые, по словам сторонников, были направлены на то, чтобы правильно оценить приоритеты обороны Америки.

Колдуэлл, ветеран Корпуса морской пехоты, служивший в Ираке, заявил перед переездом в Пентагон, что Америке было бы лучше, если бы американские войска просто остались дома. "Я считаю, что война в Ираке была ужасным преступлением", - сказал Колдуэлл Financial Times в декабре 2024 года.

Он также скептически относился к военной помощи США Украине и выступал за сокращение американских войск в Европе, пишет издание.

Решение отправить Колдуэлла в административный отпуск, как указано, не связано с волной увольнений, с тех пор как Хегсет, бывший ведущий Fox News и ветеран боевых действий, возглавил Пентагон в январе. Эти увольнения высшего руководства включали председателя Объединенного комитета начальников штабов, главного адмирала ВМС, главу Киберкомандования США и ведущих военных юристов США.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Пит Хегсетх
Фокс Ньюс
Financial Times
Пентагон
Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
Reuters
Вашингтон
Ирак
Дональд Трамп
Европа
Соединенные Штаты
Украина
Йемен
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77