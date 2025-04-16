Главного советника Хегсета отправили в отпуск из-за расследования утечек в Пентагоне - Reuters

Один из ведущих советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэн Колдуэлл, был изгнан из Пентагона во вторник после того, как его идентифицировали во время расследования утечек информации в Министерстве обороны США, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США, пишет УНН.

Детали

Колдуэлл был отправлен в административный отпуск за "несанкционированное разглашение", сказал официальный представитель.

"Расследование продолжается", - сказал официальный представитель, не предоставив подробностей о характере предполагаемого разглашения, включая то, было ли оно сделано журналисту или кому-то еще.

Администрация президента Дональда Трампа предпринимала активные действия по расследованию утечек, и Хегсет в Пентагоне с энтузиазмом воспринял эти усилия.

В меморандуме от 21 марта, подписанном начальником штаба Хегсета Джо Каспером, была просьба о расследовании "недавних несанкционированных разглашений информации о национальной безопасности, включая конфиденциальные сообщения".

Меморандум Каспера оставлял открытой возможность проверки на полиграфе, хотя неясно, подвергался ли ему Колдвелл.

Хотя Колдуэлл не так известен, как другие высокопоставленные чиновники Пентагона, он сыграл важную роль в качестве советника Хегсета. Его важность была подчеркнута в цепочке сообщений, просочившейся в Signal, раскрытой The Atlantic в прошлом месяце. В ней Хегсет назвал Колдуэлла лучшим контактным лицом для Совета национальной безопасности США, когда тот готовился к нанесению ударов по хуситам в Йемене.

Что известно о Колдуэлле

Колдуэлл привлек внимание Вашингтона своими предыдущими взглядами, которые критики называли изоляционистскими, но которые, по словам сторонников, были направлены на то, чтобы правильно оценить приоритеты обороны Америки.

Колдуэлл, ветеран Корпуса морской пехоты, служивший в Ираке, заявил перед переездом в Пентагон, что Америке было бы лучше, если бы американские войска просто остались дома. "Я считаю, что война в Ираке была ужасным преступлением", - сказал Колдуэлл Financial Times в декабре 2024 года.

Он также скептически относился к военной помощи США Украине и выступал за сокращение американских войск в Европе, пишет издание.

Решение отправить Колдуэлла в административный отпуск, как указано, не связано с волной увольнений, с тех пор как Хегсет, бывший ведущий Fox News и ветеран боевых действий, возглавил Пентагон в январе. Эти увольнения высшего руководства включали председателя Объединенного комитета начальников штабов, главного адмирала ВМС, главу Киберкомандования США и ведущих военных юристов США.