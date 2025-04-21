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Белый дом ищет нового главу Пентагона вместо Хегсета? Что говорят в Белом доме

Киев • УНН

 • 3316 просмотра

По данным СМИ, Белый дом ищет замену главе Пентагона из-за обвинений в разглашении деталей атаки на хуситов близким лицам. Белый дом назвал это "фейковой новостью", заявив, что президент полностью поддерживает Пита Хегсета.

Белый дом ищет нового главу Пентагона вместо Хегсета? Что говорят в Белом доме

Белый дом ищет нового главу Пентагона вместо Пита Хегсета, которого обвинили в том, что он поделился подробностями мартовского нападения на связанных с Ираном йеменских хуситов в группе сообщений, в которую входили его жена, брат и личный адвокат. В Белом доме заявили, что это "фейковая новость". Об этом пишет УНН со ссылкой на NPR и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны. Хегсет поделился деталями накануне ударов по Йемену в прошлом месяце со своей женой и братом в чате Signal на своем личном телефоне, через несколько минут после того, как высокопоставленный американский военный чиновник сообщил об этом 

- пишет издание.

Кэролайн Левитт заявила, что информация не соответствует действительности.

Эта история - это полная фейковая новость, основанная на одном анонимном источнике, который явно не имеет представления, о чем идет речь. Как сказал президент сегодня утром, он решительно поддерживает Хегсета 

- написала Левитт.

Напомним

Министр обороны США Пит Хегсет поделился подробностями мартовского нападения на связанных с Ираном йеменских хуситов в группе сообщений, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.

Павел Башинский

Павел Башинский

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