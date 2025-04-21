Белый дом ищет нового главу Пентагона вместо Хегсета? Что говорят в Белом доме
Киев • УНН
По данным СМИ, Белый дом ищет замену главе Пентагона из-за обвинений в разглашении деталей атаки на хуситов близким лицам. Белый дом назвал это "фейковой новостью", заявив, что президент полностью поддерживает Пита Хегсета.
Белый дом ищет нового главу Пентагона вместо Пита Хегсета, которого обвинили в том, что он поделился подробностями мартовского нападения на связанных с Ираном йеменских хуситов в группе сообщений, в которую входили его жена, брат и личный адвокат. В Белом доме заявили, что это "фейковая новость". Об этом пишет УНН со ссылкой на NPR и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны. Хегсет поделился деталями накануне ударов по Йемену в прошлом месяце со своей женой и братом в чате Signal на своем личном телефоне, через несколько минут после того, как высокопоставленный американский военный чиновник сообщил об этом
Кэролайн Левитт заявила, что информация не соответствует действительности.
Эта история - это полная фейковая новость, основанная на одном анонимном источнике, который явно не имеет представления, о чем идет речь. Как сказал президент сегодня утром, он решительно поддерживает Хегсета
Напомним
Министр обороны США Пит Хегсет поделился подробностями мартовского нападения на связанных с Ираном йеменских хуситов в группе сообщений, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.