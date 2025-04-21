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Reuters повідомило, що Гегсет ділився секретною інформацією з дружиною і братом: Пентагон відреагував

Київ • УНН

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Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на хуситів у чаті Signal, де були його дружина, брат і юрист. Це викликає запитання щодо використання ним несекретних систем для чутливої інформації.

Reuters повідомило, що Гегсет ділився секретною інформацією з дружиною і братом: Пентагон відреагував
defense.gov

Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат, повідомило в неділю Reuters з посиланням на власні джерела. У Пентагоні відреагували, пише УНН.

Деталі

Викриття другого чату Signal, як вказано, викликає ще більше запитань щодо використання Гегсетом несекретної системи обміну повідомленнями для інформування про дуже чутливі деталі у сфері безпеки. Це відбувається в особливо делікатний для нього момент, коли високопосадовці були звільнені з Пентагону минулого тижня в межах внутрішнього розслідування витоку інформації.

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У другому чаті Гегсет, за даними джерел, поділився деталями атаки, подібної до тієї, про яку минулого місяця повідомив журнал The Atlantic після того, як його головного редактора Джеффрі Голдберга помилково включили в окремий чат у додатку Signal, у якому перебували всі найвищі посадові особи президента Дональда Трампа з питань національної безпеки.

Людина, знайома з цим питанням, яка говорила на умовах анонімності, повідомила, що другий чат включав близько десятка людей і був створений під час процесу його затвердження на посаді для обговорення адміністративних питань, а не детального військового планування. За словами співрозмовника, у чаті обговорювалися деталі розкладу авіаударів.

Дружина Гегсета, Дженніфер, колишній продюсер Fox News, відвідувала секретні зустрічі з іноземними військовими колегами. Це видно по фотографіях, які Пентагон опублікував у відкритому доступі. Під час зустрічі Гегсета з британським колегою в Пентагоні в березні його дружина сиділа позаду нього. Брат Гегсета є представником Департаменту внутрішньої безпеки при Пентагоні.

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Реакція адміністрації Трампа

Адміністрація Трампа агресивно бореться з витоками інформації, і Гегсет з ентузіазмом підтримує ці зусилля в Пентагоні.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що ЗМІ "з ентузіазмом сприймають скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своїх статей".

"Засоби масової інформації, які ненавидять Трампа, продовжують бути одержимими ідеєю знищення будь-кого, хто прихильний до порядку денного президента Трампа. Ми вже так багато зробили для американського воїна і ніколи не відступимо", - заявив Парнелл у своїй заяві на X.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що "нещодавно звільнені "джерела витоків" продовжують спотворювати правду, щоб заспокоїти своє розбите его і підірвати порядок денний президента.

Заява демократів

Законодавці-демократи заявили, що Гегсет більше не може залишатися на своїй посаді.

"Ми продовжуємо дізнаватися, як Піт Гегсет піддавав життя людей ризику. Але Трамп все ще занадто слабкий, щоб звільнити його. Піт Хегсет повинен бути звільнений", - заявив лідер сенатської меншості Чак Шумер у дописі в X.

Сенатор Теммі Дакворт, ветеран війни в Іраку, яка отримала важкі поранення в бою в 2004 році, заявила, що Гегсет "повинен з ганьбою піти у відставку".

Представник Пентагону поставив під сумнів, як Гегсет може залишатися на посаді після останніх новин, вказало Reuters.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Піт Хегсетх
Демократична партія (США)
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