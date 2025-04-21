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Reuters сообщил, что Гегсет делился секретной информацией с женой и братом: Пентагон отреагировал

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Министр обороны США Пит Гегсет поделился подробностями мартовского нападения на хуситов в чате Signal, где были его жена, брат и юрист. Это вызывает вопросы относительно использования им несекретных систем для конфиденциальной информации.

Reuters сообщил, что Гегсет делился секретной информацией с женой и братом: Пентагон отреагировал

Министр обороны США Пит Хегсет поделился подробностями мартовского нападения на связанных с Ираном йеменских хуситов в группе сообщений, в которую входили его жена, брат и личный адвокат, сообщило в воскресенье Reuters со ссылкой на собственные источники. В Пентагоне отреагировали, пишет УНН.

Детали

Раскрытие второго чата Signal, как указано, вызывает еще больше вопросов относительно использования Хегсетом несекретной системы обмена сообщениями для информирования об очень чувствительных деталях в сфере безопасности. Это происходит в особо деликатный для него момент, когда высокопоставленные чиновники были уволены из Пентагона на прошлой неделе в рамках внутреннего расследования утечки информации.

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Во втором чате Хегсет, по данным источников, поделился деталями атаки, подобной той, о которой в прошлом месяце сообщил журнал The Atlantic после того, как его главного редактора Джеффри Голдберга по ошибке включили в отдельный чат в приложении Signal, в котором находились все высшие должностные лица президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Человек, знакомый с этим вопросом, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что второй чат включал около десятка человек и был создан во время процесса его утверждения в должности для обсуждения административных вопросов, а не детального военного планирования. По словам собеседника, в чате обсуждались детали расписания авиаударов.

Жена Хегсета, Дженнифер, бывший продюсер Fox News, посещала секретные встречи с иностранными военными коллегами. Это видно по фотографиям, которые Пентагон опубликовал в открытом доступе. Во время встречи Хегсета с британским коллегой в Пентагоне в марте его жена сидела позади него. Брат Хегсета является представителем Департамента внутренней безопасности при Пентагоне.

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Реакция администрации Трампа

Администрация Трампа агрессивно борется с утечками информации, и Хегсет с энтузиазмом поддерживает эти усилия в Пентагоне.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что СМИ "с энтузиазмом воспринимают жалобы недовольных бывших сотрудников как единственный источник для своих статей".

"Средства массовой информации, которые ненавидят Трампа, продолжают быть одержимы идеей уничтожения любого, кто привержен повестке дня президента Трампа. Мы уже так много сделали для американского воина и никогда не отступим", - заявил Парнелл в своем заявлении на X.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что "недавно уволенные "источники утечек" продолжают искажать правду, чтобы успокоить свое разбитое эго и подорвать повестку дня президента.

Заявление демократов

Законодатели-демократы заявили, что Хегсет больше не может оставаться на своей должности.

"Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергал жизни людей риску. Но Трамп все еще слишком слаб, чтобы уволить его. Пит Хегсет должен быть уволен", - заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер в посте на X.

Сенатор Тэмми Дакворт, ветеран войны в Ираке, которая получила тяжелые ранения в бою в 2004 году, заявила, что Хегсет "должен с позором уйти в отставку".

Представитель Пентагона поставил под сомнение, как Хегсет может оставаться на посту после последних новостей, пишет Reuters.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Пит Хегсетх
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Тэмми Дакворт
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Reuters
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