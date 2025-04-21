Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Гегсета? Що кажуть в Білому домі

Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Піта Гегсета, якого звинуватили у тому, що він поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат. E Білому домі заявили, що це "фейкова новина". Про це пише УНН з посиланням на NPR та прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт.

Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони. Гегсет поділився деталями напередодні ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні, через кілька хвилин після того, як високопоставлений американський військовий чиновник повідомив про це - пише видання.

Керолайн Левітт заявила, що інформація не відповідає дійсності.

Ця історія - це повна фейкова новина, заснована на одному анонімному джерелі, яке явно не має уявлення, про що йдеться. Як сказав президент сьогодні вранці, він рішуче підтримує Гегсета - написала Левітт.

Нагадаємо

Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.