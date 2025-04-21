Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Гегсета? Що кажуть в Білому домі

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 17988 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
14:32 • 54677 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

13:43 • 35982 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 34317 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 36462 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 28699 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 24067 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 64459 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 39045 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 53124 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.5м/с
46%
749 мм
Популярнi новини

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 50563 перегляди

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

21 квітня, 10:09 • 57187 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 34769 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 26510 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 31179 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 31398 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

14:32 • 54688 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 26732 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 34993 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 64461 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Піт Хегсетх

Бріджит А. Брінк

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 14121 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 15719 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 14850 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 50711 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 53114 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

Airbus A330

The New York Times

Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Гегсета? Що кажуть в Білому домі

Київ • УНН

 • 4084 перегляди

За даними ЗМІ, Білий дім шукає заміну главі Пентагону через звинувачення у розголошенні деталей атаки на хуситів близьким особам. Білий дім назвав це "фейковою новиною", заявивши, що президент повністю підтримує Піта Гегсета.

Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Гегсета? Що кажуть в Білому домі

Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Піта Гегсета, якого звинуватили у тому, що він поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат. E Білому домі заявили, що це "фейкова новина". Про це пише УНН з посиланням на NPR та прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт.

Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони. Гегсет поділився деталями напередодні ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні, через кілька хвилин після того, як високопоставлений американський військовий чиновник повідомив про це 

- пише видання.

Керолайн Левітт заявила, що інформація не відповідає дійсності.

Ця історія - це повна фейкова новина, заснована на одному анонімному джерелі, яке явно не має уявлення, про що йдеться. Як сказав президент сьогодні вранці, він рішуче підтримує Гегсета 

- написала Левітт.

Нагадаємо

Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
Піт Хегсетх
Пентагон
Білий дім
Іран
Ємен
Brent
$66.50
Bitcoin
$86,807.40
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,437.11
Ethereum
$1,569.85