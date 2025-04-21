Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Гегсета? Що кажуть в Білому домі
Київ • УНН
За даними ЗМІ, Білий дім шукає заміну главі Пентагону через звинувачення у розголошенні деталей атаки на хуситів близьким особам. Білий дім назвав це "фейковою новиною", заявивши, що президент повністю підтримує Піта Гегсета.
Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Піта Гегсета, якого звинуватили у тому, що він поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат. E Білому домі заявили, що це "фейкова новина". Про це пише УНН з посиланням на NPR та прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт.
Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони. Гегсет поділився деталями напередодні ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні, через кілька хвилин після того, як високопоставлений американський військовий чиновник повідомив про це
Керолайн Левітт заявила, що інформація не відповідає дійсності.
Ця історія - це повна фейкова новина, заснована на одному анонімному джерелі, яке явно не має уявлення, про що йдеться. Як сказав президент сьогодні вранці, він рішуче підтримує Гегсета
Нагадаємо
Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.