Триллион на оборону: Трамп планирует рекордный бюджет на армию США

$41.590.12
47.080.09
ukenru
ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр
05:30 • 12380 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 57928 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 129850 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 115131 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 125262 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 125991 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 310949 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 158997 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 172389 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 226694 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
3м/с
30%
756 мм
Популярные новости

Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения с США по ископаемым

1 мая, 23:25 • 22011 просмотра

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

2 мая, 01:04 • 15413 просмотра

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

02:53 • 14397 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

03:23 • 31495 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

03:35 • 19231 просмотра
публикации

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 10891 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 112583 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 210516 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 310949 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 238359 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 21811 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 24899 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 25517 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 30745 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 33755 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Триллион на оборону: Трамп планирует рекордный бюджет на армию США

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Президент Трамп планирует запрос в 1,01 трлн долларов на нацбезопасность на 2026 год. Бюджет предусматривает увеличение зарплат военным и модернизацию ядерного арсенала.

Триллион на оборону: Трамп планирует рекордный бюджет на армию США

Президент Дональд Трамп планирует запросить рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы национальной безопасности на фискальный год, начинающийся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на должностных лиц администрации, знакомых с этим вопросом, пишет УНН.

Детали

В приоритетах бюджета - проекты стратегического значения, в частности противоракетная оборона "Золотой купол", кораблестроение, модернизация ядерного арсенала, обеспечение безопасности границ, а также повышение зарплат военнослужащих на 3,8%.

Как сообщается, запрос также охватывает вспомогательное финансирование для Министерства энергетики, Федерального бюро расследований и ряда других ведомств, и в целом соответствует 3,2% ВВП - на уровне 2024 финансового года. Для сравнения, нынешние общие расходы на национальную безопасность составляют 892,3 миллиарда долларов.

Бюджет будет официально представлен в формате сокращенного запроса ("skinny budget") в пятницу, 2 мая, что ознаменует начало бюджетного процесса в Конгрессе на 2026 год и определит основные финансовые приоритеты администрации.

Запрос на финансирование Министерства обороны отдельно составит 961 миллиард долларов, что значительно превышает утвержденный в январе уровень в 848,3 миллиарда долларов. Ранее администрация Джо Байдена прогнозировала на 2026 год оборонный бюджет на уровне 876,8 миллиарда.

Документ также содержит часть из 150 миллиардов долларов, которые Конгресс планирует выделить в качестве дополнительных "согласованных" оборонных расходов, дополняющих уже утвержденный пакет дискреционного финансирования.

Пентагон сократит до 60 000 рабочих мест, добровольную отставку пока приняли менее 21 000 - AP18.03.25, 20:28 • 15337 просмотров

Ожидается, что запрос вызовет споры в Конгрессе. Законодатели неоднократно критиковали Пентагон за неспособность пройти полный аудит. Согласно отчету Счетной палаты США, в период 2017-2024 годов в Министерстве обороны были выявлены случаи мошенничества на сумму не менее 10,8 миллиарда долларов.

Министр обороны Пит Гегсет в соцсетях отметил, что, несмотря на исторически высокий объем запроса, ведомство намерено "тратить каждый доллар налогоплательщиков разумно - на боеспособность и готовность".

Президент Трамп, в свою очередь, объяснил масштаб запроса ростом глобальных угроз.

"Мы должны строить армию. Мы очень внимательны к расходам, но армию мы должны строить", - сказал Трамп.

В США отстранили командира форта Маккой из-за фото Трампа лицом к стене22.04.25, 17:00 • 5484 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Пит Хегсетх
Федеральное бюро расследований
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединенные Штаты
Brent
$62.14
Bitcoin
$96,362.10
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.46
Золото
$3,267.11
Ethereum
$1,816.40