Триллион на оборону: Трамп планирует рекордный бюджет на армию США
Киев • УНН
Президент Трамп планирует запрос в 1,01 трлн долларов на нацбезопасность на 2026 год. Бюджет предусматривает увеличение зарплат военным и модернизацию ядерного арсенала.
Президент Дональд Трамп планирует запросить рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы национальной безопасности на фискальный год, начинающийся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на должностных лиц администрации, знакомых с этим вопросом, пишет УНН.
Детали
В приоритетах бюджета - проекты стратегического значения, в частности противоракетная оборона "Золотой купол", кораблестроение, модернизация ядерного арсенала, обеспечение безопасности границ, а также повышение зарплат военнослужащих на 3,8%.
Как сообщается, запрос также охватывает вспомогательное финансирование для Министерства энергетики, Федерального бюро расследований и ряда других ведомств, и в целом соответствует 3,2% ВВП - на уровне 2024 финансового года. Для сравнения, нынешние общие расходы на национальную безопасность составляют 892,3 миллиарда долларов.
Бюджет будет официально представлен в формате сокращенного запроса ("skinny budget") в пятницу, 2 мая, что ознаменует начало бюджетного процесса в Конгрессе на 2026 год и определит основные финансовые приоритеты администрации.
Запрос на финансирование Министерства обороны отдельно составит 961 миллиард долларов, что значительно превышает утвержденный в январе уровень в 848,3 миллиарда долларов. Ранее администрация Джо Байдена прогнозировала на 2026 год оборонный бюджет на уровне 876,8 миллиарда.
Документ также содержит часть из 150 миллиардов долларов, которые Конгресс планирует выделить в качестве дополнительных "согласованных" оборонных расходов, дополняющих уже утвержденный пакет дискреционного финансирования.
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Ожидается, что запрос вызовет споры в Конгрессе. Законодатели неоднократно критиковали Пентагон за неспособность пройти полный аудит. Согласно отчету Счетной палаты США, в период 2017-2024 годов в Министерстве обороны были выявлены случаи мошенничества на сумму не менее 10,8 миллиарда долларов.
Министр обороны Пит Гегсет в соцсетях отметил, что, несмотря на исторически высокий объем запроса, ведомство намерено "тратить каждый доллар налогоплательщиков разумно - на боеспособность и готовность".
Президент Трамп, в свою очередь, объяснил масштаб запроса ростом глобальных угроз.
"Мы должны строить армию. Мы очень внимательны к расходам, но армию мы должны строить", - сказал Трамп.
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