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Пентагон сократит до 60 000 рабочих мест, добровольную отставку пока приняли менее 21 000 - AP

Киев • УНН

 • 15329 просмотра

Министерство обороны США планирует сократить до 60 000 гражданских рабочих мест. Пока только 21 000 сотрудников подали заявления о добровольной отставке.

Пентагон сократит до 60 000 рабочих мест, добровольную отставку пока приняли менее 21 000 - AP

Приблизительно от 50 000 до 60 000 гражданских рабочих мест будет сокращено в Министерстве обороны США. Военнослужащие в дальнейшем могут быть использованы для заполнения гражданских вакансий.

Передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Пентагон намерен сократить до 60 000 гражданских рабочих мест, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель оборонного ведомства. Заявления о добровольной отставке подали менее 21 000 сотрудников, - они уволятся в ближайшие месяцы.

Для достижения цели сокращения от 5% до 8% гражданской рабочей силы, которая насчитывает более 900 000 человек, министерство намерено сокращать около 6 000 должностей ежемесячно. Представитель Пентагона пояснил, что сотрудники, которые будут регулярно увольняться - не будут заменять.

Основное беспокойство вызывает то, что военнослужащие могут быть использованы для заполнения этих гражданских вакансий, пишет apnews. 

Контекст

Министерство обороны США в феврале 2025 года объявило о намерении сократить свой гражданский персонал минимум на 5%. Решение соответствует  заявленному президентом США Дональдом Трампом намерению сократить количество федеральных служащих. Планировалась, среди прочего, также приостановка найма на работу.

УНН передавал, что Пентагон направлял в Управление кадровой политики администрации президента США Дональда Трампа список сотрудников, находящихся на испытательном сроке, вместе с запросами на увольнение определенных офисов и людей от сокращения. 

Экс-министры обороны просят Конгресс привлечь Трампа к ответственности за увольнение командования Пентагона28.02.25, 17:04 • 27995 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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