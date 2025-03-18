Пентагон скоротить до 60 000 робочих місць, добровільну відставку наразі прийняли менше 21 000 - AP

Приблизно від 50 000 до 60 000 цивільних робочих місць буде скорочено в Міністерстві оборони США. Військовослужбовці надалі можуть бути використані для заповнення цивільних вакансій.

Передає УНН із посидланням на The Associated Press.

Пентагон має намір скоротити до 60 000 цивільних робочих місць, повідомив журналістам у вівторок високопоставлений представник оборонного відомства. Заяви про добровільну відставку подали менше 21 000 працівників, - вони звільняться в найближчі місяці.

Для досягнення мети скорочення від 5% до 8% цивільної робочої сили, яка налічує понад 900 000 осіб, міністерство має намір скорочувати близько 6 000 посад щомісяця. Представник Пентагону пояснив, що працівників, які будуть регулярно звільнятися - не будуть замінювати.

Основне занепокоєння викликає те, що для заповнення цих цивільних вакансій можуть бути використані військовослужбовці, пише apnews.

Контекст

Міністерство оборони США у лютому 2025 року оголосило про намір скоротити свій цивільний персонал щонайменше на 5%. Рішення відповідає заявленому президентом США Дональдом Трампом наміру скоротити кількість федеральних службовців. Планувалася, серед іншого, також призупинка найму на роботу.

УНН передавав, що Пентагон направляв до Управління кадрової політики адміністрації президента США Дональда Трампа список співробітників, які перебувають на випробувальному терміні, разом із запитами на звільнення певних офісів і людей від скорочення.

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