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Ексміністри оборони просять Конгрес притягнути Трампа до відповідальності за звільнення командування Пентагону

Київ • УНН

 • 27997 перегляди

П'ять колишніх міністрів оборони США закликали Конгрес розслідувати масові звільнення військового керівництва Трампом. Серед звільнених - глава Об'єднаного комітету начальників штабів та інші високопоставлені військові.

Ексміністри оборони просять Конгрес притягнути Трампа до відповідальності за звільнення командування Пентагону

П'ять колишніх міністрів оборони засудили звільнення президентом США Дональдом Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів і кількох інших високопоставлених військових. Вони закликали Конгрес провести слухання й притягнути Трампа к відповідальності. Про це повідомляє Washington Post, передає УНН.

Деталі

Публічне звернення підписали Ллойд Остін, Джим Меттіс, Чак Хейгел, Леон Панетта і Вільям Перрі, які служили починаючи з 1990-х років.

Ми глибоко стурбовані нещодавніми звільненнями президентом Трампом кількох вищих військових керівників США. Закликаємо Конгрес США притягнути пана Трампа до відповідальності за ці нерозважливі дії і в повній мірі виконати свої конституційні обов'язки з нагляду,

- йдеться в зверненні.

Серед звільнених - генерал Чарльз К. Браун-молодший, глава Об'єднаного комітету начальників штабів; адмірал Ліза Франчетті, глава ВМС; генерал Джеймс Слайф, заступник начальника штабу ВПС; а також провідні військові юристи армії, ВМС і ВПС.

Нинішній міністр Піт Хегсет також звільнив свого старшого військового помічника, генерал-лейтенанта ВПС Дженніфер Шорт. На наступний день після інавгурації Трампа була звільнена голова Берегової охорони адмірал Лінда Фейган.

Адміністрація Трампа намагалася применшити значення цих звільнень, зазначаючи, що попередні президенти також звільняли видатних генералів. Однак ці звільнення, як правило, мали безпосередню причину.

Президент не надав жодних обґрунтувань своїм діям, незважаючи на те, що він призначав цих офіцерів на попередні посади, і Сенат затвердив їх. Зразковий оперативний і бойовий досвід цих офіцерів… дають зрозуміти, що все це не було пов'язано з веденням бойових дій,

- йдеться в зверненні.

Нагадаємо

Раніше Пентагон тимчасово відклав масові звільнення співробітників на випробувальному терміні, оскільки вони продовжують вивчати потенційний вплив на боєготовність і роботу Міністерства оборони США по всьому світу. Міноборони не очікувало ухвалення будь-якого рішення, поки триває оцінка впливу, й неясно, скільки часу може зайняти затримка.

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