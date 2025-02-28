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Экс-министры обороны просят Конгресс привлечь Трампа к ответственности за увольнение командования Пентагона

Киев • УНН

 • 27995 просмотра

Пять бывших министров обороны США призвали Конгресс расследовать массовые увольнения военного руководства Трампом. Среди уволенных - глава Объединенного комитета начальников штабов и другие высокопоставленные военные.

Экс-министры обороны просят Конгресс привлечь Трампа к ответственности за увольнение командования Пентагона

Пять бывших министров обороны осудили увольнение президентом США Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и нескольких других высокопоставленных военных. Они призвали Конгресс провести слушания и привлечь Трампа к ответственности. Об этом сообщает Washington Post, передает УНН.

Детали

Публичное обращение подписали Ллойд Остин, Джим Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта и Уильям Перри, которые служили начиная с 1990-х годов.

Мы глубоко обеспокоены недавними увольнениями президентом Трампом нескольких высших военных руководителей США. Призываем Конгресс США привлечь господина Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить свои конституционные обязанности по надзору,

- говорится в обращении.

Среди уволенных - генерал Чарльз К. Браун-младший, глава Объединенного комитета начальников штабов; адмирал Лиза Франчетти, глава ВМС; генерал Джеймс Слайф, заместитель начальника штаба ВВС; а также ведущие военные юристы армии, ВМС и ВВС.

Нынешний министр Пит Хегсет также уволил своего старшего военного помощника, генерал-лейтенанта ВВС Дженнифер Шорт. На следующий день после инаугурации Трампа была уволена глава Береговой охраны адмирал Линда Фейган.

Администрация Трампа пыталась преуменьшить значение этих увольнений, отмечая, что предыдущие президенты также увольняли выдающихся генералов. Однако эти увольнения, как правило, имели непосредственную причину.

Президент не предоставил никаких обоснований своим действиям, несмотря на то, что он назначал этих офицеров на предыдущие должности, и Сенат утвердил их. Образцовый оперативный и боевой опыт этих офицеров... дают понять, что все это не было связано с ведением боевых действий,

- говорится в обращении.

Напомним

Ранее Пентагон временно отложил массовые увольнения сотрудников на испытательном сроке, поскольку они продолжают изучать потенциальное влияние на боеготовность и работу Министерства обороны США по всему миру. Минобороны не ожидало принятия какого-либо решения, пока продолжается оценка воздействия, и неясно, сколько времени может занять задержка.

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