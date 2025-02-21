Пентагон призупинив масові звільнення: що стало причиною

Пентагон тимчасово відклав масові звільнення тисяч співробітників на випробувальному терміні, оскільки вони продовжують вивчати потенційний вплив на готовність. Про це повідомили два чиновники США ABC News, передає УНН.

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Один із чиновників сказав, що Міністерство оборони США не очікує ухвалення будь-якого рішення цього тижня, поки триває оцінка впливу, особливо з урахуванням того, що Міністерство оборони США є світовим підприємством із цивільним персоналом по всьому світу. Неясно, скільки часу може зайняти затримка.

Чиновники сказали, що посадові особи міністерства вивчають наслідки третього і четвертого порядку і вплив на сили, якщо будуть тисячі звільнень.

Додамо

Видання зазначає, що в Міністерстві оборони США по всьому світу близько 55 000 співробітників на випробувальному терміні. Це всі цивільні особи, які пропрацювали на своїх поточних посадах менше одного-трьох років. Для деяких із цих співробітників були запити на винятки, тому фактична кількість звільнень буде нижчою, але все одно значною, враховуючи, що Міністерство оборони США є найбільшим роботодавцем країни.

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