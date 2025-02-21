Пентагон приостановил массовые увольнения: что стало причиной
Киев • УНН
Министерство обороны США временно отложило увольнения тысяч сотрудников на испытательном сроке. Ведомство изучает потенциальное влияние сокращений на боеготовность и работу министерства по всему миру.
Пентагон временно отложил массовые увольнения тысяч сотрудников на испытательном сроке, поскольку они продолжают изучать потенциальное влияние на готовность. Об этом сообщили два чиновника США ABC News, передает УНН.
Детали
Один из чиновников сказал, что Министерство обороны США не ожидает принятия какого-либо решения на этой неделе, пока продолжается оценка воздействия, особенно с учетом того, что Министерство обороны США является мировым предприятием с гражданским персоналом по всему миру. Неясно, сколько времени может занять задержка.
Чиновники сказали, что должностные лица министерства изучают последствия третьего и четвертого порядка и влияние на силы, если будут тысячи увольнений.
Добавим
Издание отмечает, что в Министерстве обороны США по всему миру около 55 000 сотрудников на испытательном сроке. Это все гражданские лица, которые проработали на своих текущих должностях менее одного-трех лет. Для некоторых из этих сотрудников были запрошены исключения, поэтому фактическое количество увольнений будет ниже, но все равно значительным, учитывая, что Министерство обороны США является крупнейшим работодателем страны.
Пентагон готовится к сокращениям - СМИ19.02.2025, 21:39 • 29636 просмотров