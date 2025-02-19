Пентагон готується до скорочень - СМИ
Киев • УНН
Министерство обороны США направило в администрацию Трампа список из 60 000 сотрудников на испытательном сроке. Пентагон также запросил освобождение некоторых офисов и сотрудников от сокращений.
Пентагон направил в Управление кадровой политики администрации президента США Дональда Трампа список сотрудников, находящихся на испытательном сроке, вместе с запросами на освобождение определенных офисов и людей от сокращения. Об этом сообщили ABC News несколько официальных лиц США, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание, по словам одного из официальных лиц, принимается во внимание статус ветерана и супруга военнослужащего.
В Министерстве обороны США в общей сложности около 878 000 гражданских сотрудников, из которых около 60 000 находятся на испытательном сроке.
Процесс выявления исключений и сокращений продолжается, но неясно, когда сотрудники начнут получать уведомления об увольнении.
Пентагон переслал запросы на комментарии от ABC News в Белый дом.
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