Пентагон готується до скорочень - СМИ

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Министерство обороны США направило в администрацию Трампа список из 60 000 сотрудников на испытательном сроке. Пентагон также запросил освобождение некоторых офисов и сотрудников от сокращений.

Пентагон направил в Управление кадровой политики администрации президента США Дональда Трампа список сотрудников, находящихся на испытательном сроке, вместе с запросами на освобождение определенных офисов и людей от сокращения. Об этом сообщили ABC News несколько официальных лиц США, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, по словам одного из официальных лиц, принимается во внимание статус ветерана и супруга военнослужащего.

В Министерстве обороны США в общей сложности около 878 000 гражданских сотрудников, из которых около 60 000 находятся на испытательном сроке.

Процесс выявления исключений и сокращений продолжается, но неясно, когда сотрудники начнут получать уведомления об увольнении.

Пентагон переслал запросы на комментарии от ABC News в Белый дом.

СМИ: 10% сотрудников NASA были уволены18.02.2025, 21:38 • 28953 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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