Пентагон готується до скорочень - ЗМІ
Київ • УНН
Міністерство оборони США направило в адміністрацію Трампа список із 60 000 співробітників на випробувальному терміні. Пентагон також запросив звільнення деяких офісів і співробітників від скорочень.
Пентагон направив до Управління кадрової політики адміністрації президента США Дональда Трампа список співробітників, які перебувають на випробувальному терміні, разом із запитами на звільнення певних офісів і людей від скорочення. Про це повідомили ABC News кілька офіційних осіб США, передає УНН.
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Як повідомляє видання, за словами однієї з офіційних осіб, беруть до уваги статус ветерана і дружини військовослужбовця.
У Міністерстві оборони США загалом близько 878 000 цивільних співробітників, з яких близько 60 000 перебувають на випробувальному терміні.
Процес виявлення винятків і скорочень триває, але незрозуміло, коли співробітники почнуть отримувати повідомлення про звільнення.
Пентагон переслав запити на коментарі від ABC News у Білий дім.
ЗМІ: 10% співробітників NASA було звільнено18.02.2025, 21:38 • 30290 переглядiв