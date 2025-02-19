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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Пентагон готується до скорочень - ЗМІ

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Міністерство оборони США направило в адміністрацію Трампа список із 60 000 співробітників на випробувальному терміні. Пентагон також запросив звільнення деяких офісів і співробітників від скорочень.

Пентагон направив до Управління кадрової політики адміністрації президента США Дональда Трампа список співробітників, які перебувають на випробувальному терміні, разом із запитами на звільнення певних офісів і людей від скорочення. Про це повідомили ABC News кілька офіційних осіб США, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, за словами однієї з офіційних осіб, беруть до уваги статус ветерана і дружини військовослужбовця.

У Міністерстві оборони США загалом близько 878 000 цивільних співробітників, з яких близько 60 000 перебувають на випробувальному терміні.

Процес виявлення винятків і скорочень триває, але незрозуміло, коли співробітники почнуть отримувати повідомлення про звільнення.

Пентагон переслав запити на коментарі від ABC News у Білий дім.

ЗМІ: 10% співробітників NASA було звільнено18.02.2025, 21:38 • 30290 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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