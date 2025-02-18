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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 52160 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128012 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186786 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150496 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140891 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118600 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108491 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146245 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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ЗМІ: 10% співробітників NASA було звільнено

ЗМІ: 10% співробітників NASA було звільнено

Київ • УНН

 • 30290 перегляди

NASA підтвердило звільнення 10% своїх співробітників у рамках масових скорочень федеральних службовців.

На хвилі звільнень тисяч федеральних службовців, джерела в NASA повідомили ABC News, що 10% співробітників було звільнено, передає УНН.

«NASA дотримується вказівок і вказівок... Наразі передчасно обговорювати наслідки для нашого агентства», - ідеться в заяві.

ЦРУ пропонує співробітникам компенсаційні звільнення - Bloomberg 05.02.2025, 11:43 • 21395 переглядiв

Додамо

Федеральний суддя США скасував заборонний наказ щодо «відкладеної відставки» держслужбовців за планом Трампа. Рішення створює невизначеність для працівників, яким тепер потрібно вирішити про збереження посад без гарантій.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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