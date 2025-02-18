ЗМІ: 10% співробітників NASA було звільнено

На хвилі звільнень тисяч федеральних службовців, джерела в NASA повідомили ABC News, що 10% співробітників було звільнено, передає УНН.

«NASA дотримується вказівок і вказівок... Наразі передчасно обговорювати наслідки для нашого агентства», - ідеться в заяві.

ЦРУ пропонує співробітникам компенсаційні звільнення - Bloomberg

Додамо

Федеральний суддя США скасував заборонний наказ щодо «відкладеної відставки» держслужбовців за планом Трампа. Рішення створює невизначеність для працівників, яким тепер потрібно вирішити про збереження посад без гарантій.