ЗМІ: 10% співробітників NASA було звільнено
Київ • УНН
NASA підтвердило звільнення 10% своїх співробітників у рамках масових скорочень федеральних службовців.
На хвилі звільнень тисяч федеральних службовців, джерела в NASA повідомили ABC News, що 10% співробітників було звільнено, передає УНН.
«NASA дотримується вказівок і вказівок... Наразі передчасно обговорювати наслідки для нашого агентства», - ідеться в заяві.
ЦРУ пропонує співробітникам компенсаційні звільнення - Bloomberg 05.02.2025, 11:43 • 21395 переглядiв
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Федеральний суддя США скасував заборонний наказ щодо «відкладеної відставки» держслужбовців за планом Трампа. Рішення створює невизначеність для працівників, яким тепер потрібно вирішити про збереження посад без гарантій.