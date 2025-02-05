ЦРУ пропонує співробітникам компенсаційні звільнення - Bloomberg

ЦРУ пропонує співробітникам компенсаційні звільнення, на тлі того, що президент США Дональд Трамп прагне скоротити кількість працівників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, Центральне розвідувальне управління запропонувало провести скорочення штату співробітників відповідно до більш масштабних скорочень адміністрації Трампа в усьому уряді, а також зосередити увагу розвідувальної служби на таких пріоритетних напрямках, як Китай.

Згідно з пропозицією, яку ЦРУ надіслало своїм працівникам у вівторок, співробітники можуть погодитися на звільнення з виплатою зарплати та пільг до 30 вересня.

Наразі невідомо, скільки людей скористається цією можливістю, адже в агентстві традиційно спостерігається низька плинність кадрів, а працівники часто залишаються на десятиліття. Крім того, Джон Реткліфф, кандидат на посаду глави ЦРУ, запропонований президентом Дональдом Трампом, на слуханнях у Сенаті щодо затвердження своєї кандидатури пообіцяв зосередитися на загрозах, які походять від Китаю, і розширити обсяг розвідданих, які збирають співробітники по всьому світу.

Директор Реткліфф швидко вживає заходів, щоб гарантувати, що співробітники ЦРУ реагуватимуть на пріоритети національної безпеки адміністрації - ідеться в заяві ЦРУ.

Додається, що ці зусилля є частиною стратегії, спрямованої на "натхнення в агентство нової енергії, надання можливостей для появи нових лідерів і поліпшення становища ЦРУ для виконання своєї місії".

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