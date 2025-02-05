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ЦРУ пропонує співробітникам компенсаційні звільнення - Bloomberg

ЦРУ пропонує співробітникам компенсаційні звільнення - Bloomberg

Київ • УНН

 • 21395 перегляди

ЦРУ запропонувало співробітникам компенсаційні звільнення до 30 вересня в рамках скорочень адміністрації Трампа. Реформа спрямована на зосередження розвідки на пріоритетних напрямках, зокрема Китаї.

ЦРУ пропонує співробітникам компенсаційні звільнення, на тлі того, що  президент США Дональд Трамп прагне скоротити кількість працівників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, Центральне розвідувальне управління запропонувало провести скорочення штату співробітників відповідно до більш масштабних скорочень адміністрації Трампа в усьому уряді, а також зосередити увагу розвідувальної служби на таких пріоритетних напрямках, як Китай.

Згідно з пропозицією, яку ЦРУ надіслало своїм працівникам у вівторок, співробітники можуть погодитися на звільнення з виплатою зарплати та пільг до 30 вересня.

Наразі невідомо, скільки людей скористається цією можливістю, адже в агентстві традиційно спостерігається низька плинність кадрів, а працівники часто залишаються на десятиліття. Крім того, Джон Реткліфф, кандидат на посаду глави ЦРУ, запропонований президентом Дональдом Трампом, на слуханнях у Сенаті щодо затвердження своєї кандидатури пообіцяв зосередитися на загрозах, які походять від Китаю, і розширити обсяг розвідданих, які збирають співробітники по всьому світу.

Директор Реткліфф швидко вживає заходів, щоб гарантувати, що співробітники ЦРУ реагуватимуть на пріоритети національної безпеки адміністрації

- ідеться в заяві ЦРУ.

Додається, що ці зусилля є частиною стратегії, спрямованої на "натхнення в агентство нової енергії, надання можливостей для появи нових лідерів і поліпшення становища ЦРУ для виконання своєї місії".

ЦРУ змінило позицію щодо походження COVID-19: що стало відомо26.01.25, 14:19 • 70470 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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donald-trampДональд Трамп
kytaiКитай

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