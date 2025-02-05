ЦРУ предлагает сотрудникам компенсационные увольнения - Bloomberg
Киев • УНН
ЦРУ предложило сотрудникам компенсационные увольнения до 30 сентября в рамках сокращений администрации Трампа. Реформа направлена на сосредоточение разведки на приоритетных направлениях, в частности Китае.
ЦРУ предлагает сотрудникам компенсационные увольнения, на фоне того, что президент США Дональд Трамп стремится сократить количество работников. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, Центральное разведывательное управление предложило провести сокращение штата сотрудников в соответствии с более масштабными сокращениями администрации Трампа во всем правительстве, а также сосредоточить внимание разведывательной службы на таких приоритетных направлениях, как Китай.
Согласно предложению, которое ЦРУ направило своим работникам во вторник, сотрудники могут согласиться на увольнение с выплатой зарплаты и льгот до 30 сентября.
Пока неизвестно, сколько людей воспользуется этой возможностью, ведь в агентстве традиционно наблюдается низкая текучесть кадров, а работники часто остаются на десятилетия. Кроме того, Джон Рэтклифф, кандидат на должность главы ЦРУ, предложенный президентом Дональдом Трампом, на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры пообещал сосредоточиться на угрозах, исходящих от Китая, и расширить объем разведданных, которые собирают сотрудники по всему миру.
Директор Рэтклифф быстро принимает меры, чтобы гарантировать, что сотрудники ЦРУ будут реагировать на приоритеты национальной безопасности администрации
Добавляется, что эти усилия являются частью стратегии, направленной на «вдохновение в агентство новой энергии, предоставление возможностей для появления новых лидеров и улучшение положения ЦРУ для выполнения своей миссии».
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