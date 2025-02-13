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Федеральный суд отменил запрет на увольнение 2 млн американских служащих

Федеральный суд отменил запрет на увольнение 2 млн американских служащих

Киев  •  УНН

 • 10714 просмотра

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Федеральный судья США отменил запрещающий приказ по «отложенной отставке» госслужащих по плану Трампа. Решение создает неопределенность для работников, которым теперь нужно решить о сохранении должностей без гарантий.

Еще больше хаоса: судебный запрет на увольнение более 2 миллионов федеральных работников согласно плану Трампа отменен.

Решение федерального судьи США усиливает для американских служащих нестабильность в трехнедельный период. Теперь они должны решить, - сохранить ли свою должность без каких-либо гарантий.

Передает УНН со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.

Детали

Федеральный судья отменил запретительный приказ, который блокировал администрацию Дональда Трампа предлагать "отложенную отставку" десяткам тысяч государственных служащих.

Решение, принятое в среду, вносит еще больше хаоса в нестабильный трехнедельный период для федеральных служащих. Они теперь должны решить, принять ли предложение или сохранить свои должности без каких-либо гарантий, - учитывая возможность, что они будут уволены администрацией, которая пытается сократить заработную плату во всех государственных учреждениях.

Контекст

На прошлой неделе назначенный Трампом федеральный судья издал временный ограничительный приказ, который блокирует возможность для администрации США, отправить работников гуманитарной помощи в административный отпуск.

Іпԁепԁепԁептепт уточняет что, профсоюзы, представляющие почти 2000 сотрудников Агентства США по международному развитию, подали заблаговременно иск против Трампа и официальных лиц администрации.

Сейчас известно, что основная рабочая сила агентства может быть сокращена примерно до 600 сотрудников.

Напомним,

ВОЗ сообщает о приостановке лечения ВИЧ и других болезней в 50 странах из-за остановки финансирования USAID. Трамп приостановил работу агентства, которое ежегодно тратит $40 млрд на гуманитарную помощь.

Маск получает миллионные контракты от правительства США, несмотря на призывы к сокращениям13.02.25, 09:50 • 15266 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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