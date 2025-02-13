Маск получает миллионные контракты от правительства США, несмотря на призывы к сокращениям

Технологический миллиардер выигрывает в своих компаниях на фоне ликвидации или ослабления федеральных агентств, но в то же время предлагает общественности сообщать ему, если обнаруженные контракты аэрокосмического частного предприятия являются не лучшими для налогоплательщиков.

Пишет УНН со ссылкой на Independent.

Илон Маск вызвал еще одну бурную реакцию в сети после того, как стало известно, что его аэрокосмическая компания SpaceX все еще получает многомиллионные контракты от правительства США на фоне его «крестового похода» за сокращение триллионов долларов федерального финансирования.

Вы должны посмотреть на индивидуальный контракт. Прежде всего, я не подаю контракт. Это люди в SpaceX... и я хотел бы сказать, что если вы видите какой-либо контракт, где он был присужден SpaceX, и он не был лучшим для налогоплательщиков, дайте мне знать - потому что каждый из них был таким - сказал Маск журналистам.

Вот как реагировали другие пользователи на эти сообщения.

«Это карикатурно глупый ответ», - написал один пользователь X. «Мужчина, это как в учебнике определение конфликта интересов», - добавил другой.

Конгрессвумен-демократ Ильхан Омар также отреагировала на видео импровизированной пресс-конференции Маска.

Так что позвольте мне понять это прямо: он хочет отменить контракты на исследования рака, но говорит, что позволит сохранить контракты для его компании Spacex на исследования. Я вижу только жадного миллиардера, который пытается обмануть американский народ, притворяясь альтруистом - написала она.

Дополнение

Комиссия DOGE во главе с Илоном Маском начнет проверку расходов NASA. Особое внимание будет уделяться программе высадки на Луну и контрактам SpaceX на сумму $15 млрд.

На вопрос о том, представляет ли руководство Маска в DOGE конфликт интересов в NASA, исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро сказала, что «у нас очень строгая политика в отношении конфликта интересов», добавив, что юридический отдел агентства будет проверять любого сотрудника DOGE на предмет таких конфликтов.

Напомним,

Apple, SpaceX и T-Mobile смедленно работают над интеграцией спутниковой связи Starlink в iPhone через iOS 18.3. Бета-тестирование уже началось в США с ограниченным количеством пользователей.