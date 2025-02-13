У NASA заявили, що DOGE Маска перегляне витрати космічного агентства

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 25997 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 73997 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130760 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189444 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152531 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142006 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119431 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108631 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103130 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149145 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 51058 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 83171 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 99420 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 44744 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 93492 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 149145 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 148077 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 281534 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 310248 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 8601 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 44744 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 73553 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114206 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 137128 перегляди
Актуальне
У NASA заявили, що DOGE Маска перегляне витрати космічного агентства

У NASA заявили, що DOGE Маска перегляне витрати космічного агентства

Київ • УНН

 • 31703 перегляди

Комісія DOGE на чолі з Ілоном Маском розпочне перевірку витрат NASA. Особлива увага приділятиметься програмі висадки на Місяць та контрактам SpaceX на суму $15 млрд.

Виконувачка обов'язків адміністратора NASA Джанет Петро заявила в середу, що урядова комісія з ефективності Ілона Маска планує вивчити витрати космічного агентства, і зазначила, що сотні співробітників агентства ухвалили пропозицію уряду про викуп - стимули для добровільного звільнення, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ми збираємося запросити DOGE. Вони подивляться - аналогічно тому, що вони робили в інших агентствах - на наші виплати і на те, які гроші було витрачено

- сказала Петро, ​​яка раніше очолювала Космічний центр NASA ім. Кеннеді, журналістам у кулуарах конференції космічної промисловості у Вашингтоні.

На запитання про те, скільки співробітників NASA прийняли план викупу адміністрації Трампа, Петро відповіла, що "сотні".

На запитання про те, чи представляє керівництво Маска у DOGE конфлікт інтересів у NASA, Петро сказала, що "у нас дуже строга політика щодо конфлікту інтересів", додавши, що юридичний відділ агентства перевірятиме будь-якого співробітника DOGE щодо таких конфліктів.

Невелика група посадових осіб адміністрації Трампа вже почала вивчати різні програми наукових та космічних місій NASA, які становлять приблизно 24 мільярди доларів щорічного бюджету агентства, тоді як Петро було доручено виконати низку указів Трампа, спрямованих на ліквідацію державних програм різноманітності.

"Усі відповідальні посадові особи дійсно намагаються вникнути в суть усіх цих указів, які вони нам надсилають", - сказала Петро.

Доповнення

Департамент ефективності державного управління (DOGE), очолюваний мільярдером-засновником і генеральним директором SpaceX Маском, в останні тижні розбурхав федеральну бюрократію, отримавши доступ до державних платіжних та кадрових систем, на тлі того, як прагне скоротити федеральні витрати, які група вважає надмірними.

SpaceX має контракти з NASA на суму близько 15 мільярдів доларів, в основному на відправлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію та назад, а також на висадку людей на Місяць з використанням корабля Starship компанії.

Майбутнє флагманської космічної програми NASA з висадки людей на Місяць, як пише видання, опинилося під питанням, на тлі того, як Маск і Трамп "відкрито пригощають" потенційними місіями на Марс.

Для DOGE, як зазначається, надбюджетна ракета NASA Space Launch System для польотів на Місяць розглядається як одна з потенційних цілей скорочення витрат, але робоча сила, задіяна у проекті щодо ракети, у штатах з республіканською більшістю "обов'язково ускладнить цю мету".

Boeing готується до можливого закриття програми NASA з виробництва ракети SLS08.02.25, 13:24 • 61567 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
spacexSpaceX
nasaNASA
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск

Звернутися з питань розміщення реклами