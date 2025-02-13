У NASA заявили, що DOGE Маска перегляне витрати космічного агентства

Виконувачка обов'язків адміністратора NASA Джанет Петро заявила в середу, що урядова комісія з ефективності Ілона Маска планує вивчити витрати космічного агентства, і зазначила, що сотні співробітників агентства ухвалили пропозицію уряду про викуп - стимули для добровільного звільнення, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ми збираємося запросити DOGE. Вони подивляться - аналогічно тому, що вони робили в інших агентствах - на наші виплати і на те, які гроші було витрачено - сказала Петро, ​​яка раніше очолювала Космічний центр NASA ім. Кеннеді, журналістам у кулуарах конференції космічної промисловості у Вашингтоні.

На запитання про те, скільки співробітників NASA прийняли план викупу адміністрації Трампа, Петро відповіла, що "сотні".

На запитання про те, чи представляє керівництво Маска у DOGE конфлікт інтересів у NASA, Петро сказала, що "у нас дуже строга політика щодо конфлікту інтересів", додавши, що юридичний відділ агентства перевірятиме будь-якого співробітника DOGE щодо таких конфліктів.

Невелика група посадових осіб адміністрації Трампа вже почала вивчати різні програми наукових та космічних місій NASA, які становлять приблизно 24 мільярди доларів щорічного бюджету агентства, тоді як Петро було доручено виконати низку указів Трампа, спрямованих на ліквідацію державних програм різноманітності.

"Усі відповідальні посадові особи дійсно намагаються вникнути в суть усіх цих указів, які вони нам надсилають", - сказала Петро.

Доповнення

Департамент ефективності державного управління (DOGE), очолюваний мільярдером-засновником і генеральним директором SpaceX Маском, в останні тижні розбурхав федеральну бюрократію, отримавши доступ до державних платіжних та кадрових систем, на тлі того, як прагне скоротити федеральні витрати, які група вважає надмірними.

SpaceX має контракти з NASA на суму близько 15 мільярдів доларів, в основному на відправлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію та назад, а також на висадку людей на Місяць з використанням корабля Starship компанії.

Майбутнє флагманської космічної програми NASA з висадки людей на Місяць, як пише видання, опинилося під питанням, на тлі того, як Маск і Трамп "відкрито пригощають" потенційними місіями на Марс.

Для DOGE, як зазначається, надбюджетна ракета NASA Space Launch System для польотів на Місяць розглядається як одна з потенційних цілей скорочення витрат, але робоча сила, задіяна у проекті щодо ракети, у штатах з республіканською більшістю "обов'язково ускладнить цю мету".

Boeing готується до можливого закриття програми NASA з виробництва ракети SLS