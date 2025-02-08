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Boeing готується до можливого закриття програми NASA з виробництва ракети SLS

Boeing готується до можливого закриття програми NASA з виробництва ракети SLS

Київ • УНН

 • 61567 перегляди

Boeing попередив 800 співробітників про можливе скорочення 400 посад через потенційне припинення програми SLS. Білий дім може запропонувати припинити використання ракети вартістю $2 млрд за запуск.

Основний підрядник ракети Space Launch System (SLS) - компанія Boeing - готується до того, що NASA може припинити відповідну довгострокову програму, повідомляє Ars Technica, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю Девід Датчер, віцепрезидент Boeing та менеджер програми SLS, скликав загальну нараду з повідомленням менш ніж за годину для приблизно 800 співробітників, які працюють над програмою. Запланована нарада тривала шість хвилин, протягом яких Датчер не відповідав на запитання.

Датчер заявив, що контракти Boeing на ракету можуть бути завершені в березні і компанія готується до можливих звільнень, якщо NASA вирішить не продовжувати їх. Один із учасників описав поведінку Датчера як "холодну та шаблонну".

"Щоб відповідати змінам у програмі Artemis та очікуванням на витрати, сьогодні ми проінформували нашу команду Space Launch Systems про можливість скорочення приблизно на 400 посад до квітня 2025 року, - сказав представник Boeing. - Для цього потрібні 60-денні повідомлення про вимушене звільнення працівників, яких це торкнеться, відповідно до закону WARN. Ми працюємо з нашим клієнтом та шукаємо можливості для перерозподілу співробітників по всій нашій компанії, щоб мінімізувати втрати робочих місць та зберегти наших талановитих колег".

Зустріч у п’ятницю, як зазначає видання, вказує на те, що керівники Boeing вважають, що є принаймні ймовірність того, що Білий дім Трампа запропонує припинити використання ракети SLS як частину своєї бюджетної пропозиції в березні.

Час проведення п'ятничної зустрічі збігається з очікуваною публікацією бюджетної пропозиції президента Трампа на 2026 фінансовий рік. Однак Конгрес не зобов'язаний дотримуватись бюджетних рекомендацій Трампа.

Згідно з численними джерелами, у Білому домі та керівництві NASA, включаючи виконувача обов'язків адміністратора Джанет Петро, ​​ведуться дебати щодо майбутнього ракети SLS та програми Artemis Moon. Прихильники комерційного освоєння космосу наполягають на повному скасуванні. Петро закликає Білий дім дозволити NASA продовжити місії Artemis II та Artemis III з використанням початкової версії SLS, перш ніж припинити програму.

Критики стверджують, що ракета дорога - кожен запуск перевищує 2 мільярди доларів, без урахування корисного навантаження та наземних систем і тому програму має бути скасовано. Вони стверджують, що збереження SLS для першої посадки на Місяць загальмує прогрес.

Доповнення

Конгрес США разом із вищим керівництвом NASA доручив космічному агентству розробити ракету SLS у 2011 році. Спочатку запланований до запуску до кінця 2016 року, SLS дебютував тільки у 2022 році.

NASA виділяло близько 3 мільярдів доларів на рік на розробку ракети та її наземних систем. Роздаючи контракти Boeing, Northrop Grumman, Aerojet та іншим підрядникам, урядове ракетобудівне підприємство було витіснене приватною промисловістю. За останнє десятиліття SpaceX розробила дві важкі ракети, а Blue Origin щойно запустила власну ракету-носій New Glenn. Кожна з цих ракет принаймні частково придатна для багаторазового використання та летить за менш ніж одну десяту вартості ракети SLS.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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