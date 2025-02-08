Boeing готовится к возможному закрытию программы NASA по производству ракеты SLS

Основной подрядчик ракеты Space Launch System (SLS) - компания Boeing - готовится к тому, что NASA может прекратить соответствующую долгосрочную программу, сообщает Ars Technica, пишет УНН.

Детали

В пятницу Дэвид Датчер, вице-президент Boeing и менеджер программы SLS, созвал общее совещание с сообщением менее чем за час для примерно 800 сотрудников, работающих над программой. Запланированное совещание длилось шесть минут, в течение которых Датчер не отвечал на вопросы.

Датчер заявил, что контракты Boeing на ракету могут быть завершены в марте и компания готовится к возможным увольнениям, если NASA решит не продлевать их. Один из участников описал поведение Датчера как "холодное и шаблонное".

"Чтобы соответствовать изменениям в программе Artemis и ожиданиям на расходы, сегодня мы проинформировали нашу команду Space Launch Systems о возможности сокращения примерно на 400 должностей до апреля 2025 года, - сказал представитель Boeing. - Для этого нужны 60-дневные уведомления о вынужденном увольнении работников, которых это коснется, в соответствии с законом WARN. Мы работаем с нашим клиентом и ищем возможности для перераспределения сотрудников по всей нашей компании, чтобы минимизировать потери рабочих мест и сохранить наших талантливых коллег".

Встреча в пятницу, как отмечает издание, указывает на то, что руководители Boeing считают, что есть по крайней мере вероятность того, что Белый дом Трампа предложит прекратить использование ракеты SLS как часть своего бюджетного предложения в марте.

Время проведения пятничной встречи совпадает с ожидаемой публикацией бюджетного предложения президента Трампа на 2026 финансовый год. Однако Конгресс не обязан придерживаться бюджетных рекомендаций Трампа.

Согласно многочисленным источникам, в Белом доме и руководстве NASA, включая исполняющую обязанности администратора Джанет Петро, ведутся дебаты относительно будущего ракеты SLS и программы Artemis Moon. Сторонники коммерческого освоения космоса настаивают на полной отмене. Петро призывает Белый дом разрешить NASA продолжить миссии Artemis II и Artemis III с использованием первоначальной версии SLS, прежде чем прекратить программу.

Критики утверждают, что ракета дорогая - каждый запуск превышает 2 миллиарда долларов, без учета полезной нагрузки и наземных систем - и поэтому программа должна быть отменена. Они утверждают, что сохранение SLS для первой посадки на Луну затормозит прогресс.

Дополнение

Конгресс США вместе с высшим руководством NASA поручил космическому агентству разработать ракету SLS в 2011 году. Изначально запланированный к запуску до конца 2016 года, SLS дебютировал только в 2022 году.

NASA выделяло около 3 миллиардов долларов в год на разработку ракеты и ее наземных систем. Раздавая контракты Boeing, Northrop Grumman, Aerojet и другим подрядчикам, правительственное ракетостроительное предприятие было вытеснено частной промышленностью. За последнее десятилетие SpaceX разработала две тяжелые ракеты, а Blue Origin только что запустила собственную ракету-носитель New Glenn. Каждая из этих ракет по крайней мере частично пригодна для многократного использования и летит за менее чем одну десятую стоимости ракеты SLS.