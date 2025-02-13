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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В NASA заявили, что DOGE Маска пересмотрит расходы космического агентства

В NASA заявили, что DOGE Маска пересмотрит расходы космического агентства

Киев  •  УНН

 • 4868 просмотра

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Комиссия DOGE во главе с Илоном Маском начнет проверку расходов NASA. Особое внимание будет уделяться программе высадки на Луну и контрактам SpaceX на сумму $15 млрд.

Исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро заявила в среду, что правительственная комиссия по эффективности Илона Маска планирует изучить расходы космического агентства, и отметила, что сотни сотрудников агентства приняли предложение правительства о выкупе - стимулы для добровольного увольнения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы собираемся пригласить DOGE. Они посмотрят - аналогично тому, что они делали в других агентствах - на наши выплаты и на то, какие деньги были потрачены

- сказала Петро, которая ранее возглавляла Космический центр Кеннеди NASA, журналистам в кулуарах конференции космической промышленности в Вашингтоне.

На вопрос о том, сколько сотрудников NASA приняли план выкупа администрации Трампа, Петро ответила, что "сотни".

На вопрос о том, представляет ли руководство Маска в DOGE конфликт интересов в NASA, Петро сказала, что "у нас очень строгая политика в отношении конфликта интересов", добавив, что юридический отдел агентства будет проверять любого сотрудника DOGE на предмет таких конфликтов.

Небольшая группа должностных лиц администрации Трампа уже начала изучать различные программы научных и космических миссий NASA, которые составляют примерно 24 миллиарда долларов ежегодного бюджета агентства, тогда как Петро было поручено выполнить ряд указов Трампа, направленных на ликвидацию государственных программ разнообразия.

"Все ответственные должностные лица действительно пытаются вникнуть в суть всех этих указов, которые они нам присылают", - сказала Петро.

Дополнение

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый миллиардером-основателем и генеральным директором SpaceX Маском, в последние недели взбудоражил федеральную бюрократию, получив доступ к государственным платежным и кадровым системам, на фоне того, как стремится сократить федеральные расходы, которые группа считает чрезмерными.

SpaceX имеет контракты с NASA на сумму около 15 миллиардов долларов, в основном на отправку астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, а также на высадку людей на Луну с использованием корабля Starship компании.

Будущее флагманской космической программы NASA по высадке людей на Луну, как пишет издание, оказалось под вопросом, на фоне того, как Маск и Трамп "открыто угощают" потенциальными миссиями на Марс.

Для DOGE, как отмечается, сверхбюджетная ракета NASA Space Launch System для полетов на Луну рассматривается как одна из потенциальных целей сокращения расходов, но рабочая сила, задействованная в проекте по ракете, в штатах с республиканским большинством "обязательно усложнит эту цель".

Boeing готовится к возможному закрытию программы NASA по производству ракеты SLS08.02.25, 13:24 • 60994 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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