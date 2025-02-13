50 країн постраждали від призупинення фінансування USAID - ВООЗ

Від призупинення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) лікування ВІЛ та інших хвороб були припинені в 50 країнах світу. Про це інформує ВВС з посиланням на заяву генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреїсуса, повідомляє УНН.

Посадовець, зокрема, закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа розглянути питання про відновлення фінансування допомоги, поки не будуть знайдені інші рішення.

"Є дії уряду США, які, на жаль, мають серйозний вплив на глобальне здоров’я. ... Клініки закриті, а медичні працівники відправлені у відпустку", - сказав Гебреїсус.

Як приклад він навів призупинення PEPFAR, президентського плану надзвичайних ситуацій для боротьби зі СНІДом, який, за його словами, призупинив лікування, тестування та профілактику ВІЛ у 50 країнах.

Доповнення

Раніше Трамп назвав USAID "некомпетентною і корумпованою" організацією та оголосив про масштабне скорочення 10 тисяч співробітників агентства та негайне призупинення майже всіх його програм допомоги.

Агентство витрачає близько 40 мільярдів доларів – приблизно 0,6% від загальних щорічних державних витрат США – на гуманітарну допомогу, значна частина якої йде на програми охорони здоров’я. Переважна більшість грошей USAID витрачається в Азії, країнах Африки на південь від Сахари та Європі, де вони здебільшого використовуються на гуманітарні зусилля в Україні, зазначає ЗМІ.

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