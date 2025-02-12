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Ставлення українців до призупинення фінансування проєктів USAID - опитування

Ставлення українців до призупинення фінансування проєктів USAID - опитування

Київ • УНН

 • 101348 перегляди

69% українців вважають, що призупинення фінансування USAID матиме негативні наслідки для країни. При цьому 59% вбачають у цьому елемент справедливості через неефективність деяких проєктів.

22% респондентів вважають, що призупинення фінансування матиме значний негативний вплив на розвиток країни, оскільки проєкти USAID значною мірою сприяли прогресу України. У той час як 12% вважають, що наслідки для України будуть мінімальними. 

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає УНН

Деталі 

Опитування серед дорослих громадян України, яке проводилось на території, що контролюється урядом, показало розділене сприйняття призупинення фінансування з боку USAID. Згідно з результатами, лише третина респондентів поділяють крайні позиції щодо цього питання.

Так, наприклад, 22% опитуваних говорять про значний негативний вплив, оскільки проєкти робили істотний внесок у розвиток України. 

12% респондентів поділяють думку, що особливо наслідків для України не буде, оскільки проєкти переважно проїдали гроші чи займалися непотрібним справами. 

Втім, 47%, вважають, що призупинення фінансування спричинить певний негативний вплив, але вважають це частиною справедливого покарання для тих, хто займався непотрібною діяльністю.

19% українців не мають своєї думки з цього питання.

Таким чином, сприйняття призупинення фінансування USAIDдвозначно сприймається українцями. З одного боку, 69% визнають, що призупинення фінансування матиме деякі або значні негативні наслідки для України. З іншого боку, 59% убачають у цьому елемент справедливості, оскільки деякі проєкти "проїдали гроші чи займалися непотрібними справами

- йдеться у звіті.

Доповнення 

Опитування проводилося з дорослими віком 18 років і старше, громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Українці віддають перевагу вступу до НАТО над членством в ЄС - опитування 14.01.25, 14:55 • 20579 переглядiв

 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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